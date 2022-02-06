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CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Türkiye İstatistik Kurumu’nun son nüfus verilerini açıklaması üzerine değerlendirmede bulunarak, Adıyaman'ın nüfusu giderek azaldığını söyledi.

06 Şubat 2022 Pazar 15:50
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CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor

"Adıyaman’a devlet eliyle yatırım yapılmalı"
Tarımın ve sanayileşmenin azaldığı için insanların büyük kentlere beyin göçü yapmak zorunda kaldığını belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet,"2020 yılında 632 bin 459 kişi olan Adıyaman nüfusu 2021 yılında 311 kişi azalarak 632 bin 148 kişi oldu. Bunun yegâne sebebi ilimizdeki işsizlik ve iktidarın uyguladığı yanlış politikalardır. Yerli halka tek bir seçenek bile bırakmayan iktidar, insanları adeta büyük kentlere göç için zorluyor. Pandemiyle başlayan Adıyaman halkının geçim sıkıntısı art arda gelen zamlar hat safhaya çıkmıştır. İlimizde tarım, hayvancılık hepsi bitme noktasına geldi. Artan girdi maliyetleri nedeniyle halkımız üretimden el çekip göç etmeye başladı. Nüfus artışı da hesaba katılırsa İlimizden binlerce insanımız göç etmiştir. İnsanımız geçim sıkıntısı çekmemek için ya ülkeyi ya da Adıyaman'ı terk ediyor. İktidarın bu duruma acilen son vermesi gerek. Bilhassa Adıyaman'a ihtiyacı olduğu kadar istihdam sağlaması gerek" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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