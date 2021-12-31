CHP'li Binzet'ten yeni yıl mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda; ekonomide yaşanan sorunlara dikkat çekti. Başkan Binzet, "Türkiye 2022'ye derinleşen ekonomik ve siyasi bir kriz ortamında giriyor. 2021 yılında esnafımız, emeklimiz, gençlerimiz, çiftçimiz ekonomik sorunların altında ezildi. Ancak aydınlık Türkiye umudumuz sürüyor. Yokluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun olmadığı, adil paylaşıp hakça bölüştüğümüz, özgür yurttaşlar olarak kardeşçe bir arada yaşadığımız bir Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni yılı karşılarken tüm yurttaşlarımız ve insanlık için huzur, barış, sağlık, mutluluk temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.