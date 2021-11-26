CHP’li Binzet’ten Vekil Aydın’a: “Namusunuzu 10 milyara fonladınız hangi millilikten bahsediyorsunuz?”

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Cumhuriyet Halk Partisi, milli ve yerli olmaktan son derece uzak bir profil çiziyor. Türkiye düşmanlarıyla Türkiye karşıtlarıyla her daim beraber olan siyasi çizgide baktığınızda 'Mavi Vatan'da Doğu Akdeniz'de adeta Fransa gibi konuşuyor” dedi. Ak Parti Adıyaman Milletvekili Aydın’a yanıt CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet’ten geldi. CHP’li Binzet şu sert sözlerle Aydın’ı ve Ak Parti’yi hedef aldı:

“AK PARTİ’NİN KENDİNİ BİLMEZ VEKİLİ!”

“Dün dost dedikleriyle bugün düşman olan, bugün düşman dedikleriyle yarın dost olacaklarından hiçbir şüphemiz olmayan AK Parti’nin vekili Kuvayı Milliye’nin partisine, ülkemizin kurucu partisine dil uzatacak kadar haddini bilmez bir tavır içine girmiş. ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenlerin ayağına koşanlar, dün 15 Temmuz’u Birleşik Arap Emirlikleri finanse etti deyip, bugün aynı Birleşik Arap Emirlikleri’ne 10 milyar dolara namusunu satan Ak Parti’nin kendini bilmez vekili CHP’ye dil uzatamaz. Ülkenin dört bir yanını beşli çeteye peşkeş çeken, ülkenin her bir değerini, fabrikasını, limanını, Telekom’unu yabancılara satan partinin mensubu ne yerlilikten ne millilikten bahsedebilir!”