CHP’li Binzet’ten Sivas Katliamı anması

CHP’li Binzet, "Tarihler 2 Temmuz 1993’ü gösterdiğinde bu memleketin öz evlatları alçakça ve kalleşçe katledilmiştir. Canilerin tertiplediği bu vahşetin ve utancın üstünden 29 yıl geçti fakat geride bıraktığı izler hala taze. Karanlık dolu, zehir saçan bu zihniyetin düzenlediği hain tezgâh, ülkemizdeki kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunu da yaralamıştır. Yakın Türkiye tarihinin utanç vesikalarından olan Sivas Katliamına yol açanları, gerçekleştirenleri ve canilerin hesap vermesinin önünü kapatanları lanetliyor, yitirdiğimiz canları saygı ile anıyorum."dedi.