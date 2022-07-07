CHP'li Binzet'ten Kurban Bayramı mesajı

"Bayramlar dayanışma günüdür"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Kurban Bayramı'nın paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün sembolü olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı’nın ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Binzet, "Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, insanların barıştığı, kardeşçe kucaklaştığı ve dayanışmanın doruklara ulaştığı günlerdir." dedi.

"Paylaşmanın yaşandığı günler"

Bayramların dil, din, ırk, siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesi birbirine yakınlaştırdığını söyleyen Binzet, "Paylaşmanın, dayanışmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik buhran, yaşanan adaletsizlikler ve daha birçok çözüme kavuşturulmayan sorun ile maalesef bir bayramı daha karşılamaktayız. Umarız ki; Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkeleri doğrultusunda iktidar sahiplerinin yapacağı doğru çalışmalar ile tüm dünyaya; gelir adaletsizliklerinin ortadan kaldırıldığı, fikir ayrılıklarına rağmen ortak paydada buluşulduğu, barış ve huzurun sağlandığı bir ülke oluruz."şeklinde konuştu.