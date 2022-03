CHP’li Binzet’ten kırmızı ete yapılan zamma tepki

"Erdoğan her konuştuğunda vatandaşın aleyhine bir durum oluşuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Et Süt Kurumuyla ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların Ramazan ayında ucuz et tüketmesini ilişkin konuşmasının ardından dana karkasın toptan kilo fiyatı 5 lira artmasının ve perakende de etin kilosu yüzde 10 dolayında atmasına tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"AK Parti iktidarı ülke ekonomisini rayından çıkarmayı başardı. İktidar, giderayak işleri yoluna sokacağı yerde daha da mahvetmeye kararlı bir biçimde politikalar izlemeye de devam ediyor. Beceriksiz, liyakatsiz ve saçma sapan konuşan birini ekonominin başına getirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığına her atanan liyakatsiz, liyakatsizliğine rağmen gideni aratır oldu"dedi.

"Bu millet için 2023’e kadar sessiz kalın"

Ramazan öncesinde milletin midesine giren iki gram et vardı ona da zam geldiğini aktaran Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu akıl dışı politikalar, manasız söylenen sözler de vatandaşa elektrik, yol ve su olarak döndü tabii olarak. Birçok şeyde olduğu gibi şimdi de Ramazan öncesinde zaten milletin midesine giren iki gram et vardı ona da zam geldi. Bunun üstüne AK Parti’nin başındaki şahıs çıktı konuştu. Konuşmasının üstünden gün geçti bir zam daha geldi. Sayın Erdoğan, lütfen artık bir yorumda bulunmayın, konuşmayın. Siz ne zaman konuşsanız bu vatandaşın aleyhine bir durum oluşuyor. Siz her konuştuğunuzda ya döviz artıyor ya da hayat pahalılığına ilişkin başka bir gelişme yaşanıyor. Size tavsiyemiz madem erken seçim yapmıyorsunuz, bari bu millet için 2023’e kadar sessiz kalın. Emin olun işler bir nebze de olsa yoluna girecektir"