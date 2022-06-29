CHP'li Binzet'ten Gökçek'e yalanlama

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu'nun yaptığı "Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı” paylaşımının Gökçek’in Fatih Atik’in programında petrol rezervi keşiflerine dair yorum yaparken, 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin keşfedildiğini anlaşmıştı.

"Adıyaman'da jelibon rezervi yok"

Melih Gökçek’in 6 milyar dolarlık jelibon rezervinin bulunduğu sözlerini yalanmayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, şu yanıtı verdi:

"Ankara'nın parasını dinozorlarla, manasız plastiklerle, robotlarla çar çur eden Türkiye siyasetinin görüp görebileceği en büyük trol olan Melih Gökçek, güzel şehrimiz üzerinden yapılan bir şakayı, ti'ye almayı gerçek sanarak kendisine ve dolayısıyla hükümete olumlama anlamında meze yapmış. Sayın Gökçek, üzülmeni istemem ama Adıyaman'da jelibon rezervi yok. Jelibon çıkarmaya dair bir çalışma da yok. Ancak çok istersen güzel şehrimize gelebilirsin. Sana en yakın bakkaldan jelibon alabilirim. Söz veriyorum."