CHP’li Binzet’ten ekonomi eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın döneminde bozulan üretim ve tedarik sistemi hâlâ düzeltilebilmiş değil. Tam tersine Karadeniz’in kuzeyindeki savaşla birlikte üretim ve tedarik kanalları yeni tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Finanstan, sağlığa, enerjiden, gıdaya geniş bir alanda giderek ağırlaşan sorunlar zengininden fakirine kadar dünyadaki tüm ülkeleri derinden sarsıyor. Merkezinde yer aldığımız coğrafya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında benzer tabloları görmek mümkündür” dedi.

“Sizin yüzünüzden kriz üstüne kriz patlak veriyor”

Erdoğan’ın yaşanan ekonomik krizi dünyadaki diğer ülkeleri de işaret etmesine ilişkin CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet şöyle yanıtladı:

“Kendini ekonomist sanan ve ekonominin kitabını yazdığını sanan AKP’nin başındaki şahıs, bir ekonomi nasıl batırılır ancak onun kitabını yazabilir! Geldiğimiz noktada o kitabın nasıl pratiğe dönüştüğünü de 84 milyon olarak acı şekilde tecrübe ediyoruz. AKP genel başkanı sorumluluktan kaçarak, ülkeyi raydan çıkardığı gerçeğiyle yüzleşmeyerek özetle, “Sorunlar tüm dünyada aynı, sadece bizde mi kriz var?” diyor. Doğru, sorunlar tüm dünyada var, kriz birçok yerde var. Mesela Almanya. Ama burada sizin yüzünüzden kriz üstüne kriz patlak verirken, fiyatlar 1 yılda hatta 2 ayda iki katına fırlarken, orada 40 yılın enflasyon artışından bahsediliyor. Ve bu artış Almanya’da yüzde 7,3. TÜİK rakamlarına göre ise güya enflasyon yüzde 61. Yersen!”

“Seçimi kaybetmenin acısını kendinize bal eyleyebilirsiniz”

“AK Parti ülkeyi iflasa sürüklüyor. Halkın dayanacak gücü kalmadı. Enflasyon değil 40 yılın, benzetmek gerekirse 40 günün zirvesini yaşıyor. Her açıklanan enflasyon rakamı kendi rekorunu kırıyor. Beyefendi de çıkmış tüm dünyada kriz var, acıyı bal eyleyelim, sabredelim diyerek masal anlatmaya devam ediyor. Kimsenin sabrı kalmadı. Acıyı bal eyleyecek olan da artık siz ve partiniz olacak Sayın Erdoğan. Seçimi kaybetmenin acısını kendinize bal eyleyebilirsiniz. Çünkü geliyor, gelmekte olan!”