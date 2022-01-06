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CHP'li Binzet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti tehdit etmesine tepki gösterdi.

06 Ocak 2022 Perşembe 10:40
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CHP'li Binzet'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de aynı dersi evellallah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız" ifadelerini kullandı. 
Erdoğan’ın bu sözlerine CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, tepki gösterdi.
Başkan Binzet, "Ortada hiçbir sebep yokken AK Parti'nin genel başkanı kendi kendi sokağa inmeden, 15 Temmuz’dan kovalamaktan bahsediyor. AK Parti'nin genel başkanının yönetim kabiliyetini yitirdiğini biliyorduk ancak sanıyoruz ki başka kabiliyetlerini de yitirmiş olmalı ki; bu şekilde açıklamalar yapıyor. Erdoğan’ın fol yok yumurta yokken yaptığı bu açıklama millete hizmet adına elinde hiçbir şey kalmadığı için yapılmış, tehditkâr, irin dolu bir açıklamadır. Erdoğan’a tavsiyemiz ateşle oynamaması ve halkı kışkırtmamasıdır. Halkımızın da bazı kabiliyetlerini yitirmiş bu şahsa kulak asmayıp tahriklere gelmemesini önemli tavsiye ederiz. Gideceğini anlayan Erdoğan ve iktidarı bu kirli dilini sürdürse de en güzel seçimlere kadar bu şahsı görmezden gelmek ve sandıkla bu şahsı ve avanelerini arkalarına bakamayacakları şekilde demokrasi ile kovalamaktır" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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