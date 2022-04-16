CHP'li Binzet: Yabancı uyruklular Türkiye’de son 9 yılda 293 bin konut satın aldı

Türk vatandaşları yüksek fiyatlar nedeniyle konut krizi yaşarken, son 9 yılda yabancılara satılan konut sayısı 293 bine ulaştığını ve 250 bin dolarlık gayrimenkule vatandaşlık uygulaması ve TL'deki değer kaybıyla birlikte yabancılara satışlar hızla arttığını 9 yılda yabancılar 41,3 milyar dolarlık gayrimenkul aldığını öne süren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Türk vatandaşları artık kendi topraklarında yabancı konumuna düştüklerini söyledi.

"Bağımsızlığımızın sembolünün pul edildiğinin somut örneğidir"

Türk vatandaşlarının fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşamadığı evleri yabancıların bakkaldan sakız satın alır gibi aldığını öne süren CHP'li Binzet,"İhanet şebekesine dönüşen AK Parti yüzünden Türk vatandaşları artık kendi topraklarında yabancı konumuna düşmüştür. Bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir kiralık ev ya da satın alacak bir ev için hayal kurarken fiyatlar tokat gibi yüzlerine çarpıyor. Ancak Türk vatandaşlarının fahiş fiyatlar nedeniyle ulaşamadığı evleri yabancılar, bakkaldan sakız satın alır gibi alıyor. Bu, paramızın, yani AKP Genel başkanının dediği gibi “bağımsızlığımızın sembolünün” nasıl pul edildiğinin en somut örneğidir."dedi.

"Bunun adı hainliktir, bunun adı ihanettir"

Erdoğan ve onun partisi tabela partisi ve hatta tabelası dahi kalmayacak şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırılacağını ileri süren Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AK Parti, 20 yıllık iktidarında ülkenin dört bir yanını yabancı şirketlere, beşli çeteye peşkeş çeke çeke doymadı. Özelleştirmelerle sata sata yer bırakmadı. Gelinen noktada Türk Lirasını da batıran sözde ekonomist Erdoğan’ın AKP’si milletin ev alabilmesinin dahi yolunu, akılsız politikalarla tıkadı. Bunun adı ihanettir. Bunun adı hainliktir. Bu hainliğin bedelini de son seçimde çok acı biçimde ödeyecekler. Erdoğan ve onun partisi tabela partisi ve hatta tabelası dahi kalmayacak şekilde tarihin tozlu raflarına kaldırılacaktır. Millet çektiği acıların bedelini, sorumlularından çıkaracaktır.”