CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı

Elektrik faturası normal ödediği fiyattan fazla gelen bir vatandaş, Şeytan'ı şeytanlıktan istifa ettirecek skandalı video ile anlattı.

Sosyal medyada gündem olan videoda vatandaş fatura kesim tarihinin dağıtım şirketi tarafından 3 gün geciktirildiğini tespit etti. Faturayı inceleyen mağdur vatandaş 3 gün gecikme nedeniyle tarifeli elektrik zammından iki kaz fazla fatura ödediğini dile getirdi. 3 gün geç sayaç okuma nedeniyle saatinin 150 kwh geçtiğini belirten kişi “Zamanında sayaç okunsa 313 lira yerine maksimum 150-160 lira ödeyecektim” ifadelerini kullandı.

“Halktan çaldıklarınızı halka iade edeceğiz!”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “AK Parti iktidarı, kamu hizmeti anlamına gelen ve kâr eden bir kurumu özelleştirdiğinden beri vatandaşın yüzü gülmüyor. Satıcı iktidar, her şeyi satıp özelleştirdiği gibi elektriği de özelleştirdikten bu yana faturalar el yakıyor. Elektrik dağıtım sektörünün tamamıyla özel sektöre devredilmesinin faturasını şatafat içinde yaşayan saray değil halk ödüyor! Şimdi de büyük bir soygunculuk olayıyla karşı karşıyayız. Son zamanlarda duyuyoruz ki vatandaşa gelen elektrik faturaları iki kat gelir olmuş. Bu da çok ince bir ayarla, yalnızca üç günlük gecikme hinliğiyle yapılıyor. Vatandaşın parası resmen özelleştirilen bu vurguncular tarafından çalınıyor. Bunun bedelini hem iktidar hem de bu şirketler CHP iktidarında ödeyecekler. Vatandaştan aldığınız her kuruşu fitil fitil burnunuzdan getirip halktan çaldıklarınızı halka iade edeceğiz!” dedi.