CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı

"Sefalette Avrupa'da birinciyiz"

Hayat pahalılığını ve zamların dış güçlerin oyunu deyip de geçiştirmeye çalışıldığını belirten Başkan Binzet,"İktidar, vatandaşın karnını doyurabilmek için çıkma meyve, sebze almasından, bayat ekmek, kırık yumurta almasından, şekeri, pirinci bardakla, zeytini taneyle, peyniri gramla almasından hiç hicap duymuyorlar. Bu hayat pahalılığını, bu zamları dış güçlerin oyunu deyip de geçiştirmeye çalışıyorlar. Halkın sesini duymuyorlar, istatiksel verilere de susuyorlar. Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye'yi 156 ülke arasında 21'inci sıraya sokuyorlar. Sefalette ülkeyi Avrupa'da 1'inci yapıyorlar, verileri de yok sayıyorlar. Zenginiz, herkesin evi arabası var diyorlar. Durum aşikâr. İktidar artık ülkeyi yönetemiyor."dedi.

"Tek şey vatandaşın önüne sandığı koymak"

İktidarın yapması gereken tek şeyin sandığı vatandaşın önüne koyması gerektiğini savunan Binzet,"Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı. Eğer bir iktidar böylesine derin bir ekonomik kriz karşısında 'pazara akşam gidin', 'alışverişe tok gidin', 'lokmanızı küçültün', 'doğal gazı kısın', 'evinizi az ısıtın', 'gece tarifesi kullanın' demekten başka bir şey yapamıyorsa, o iktidarın yapması gereken tek şey vatandaşın önüne sandığı koymak, erken seçime müsade etmek ya da istifa etmektir." şeklinde konuştu.