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CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, ülkedeki ekonomiyi değerlendirdi.

20 Şubat 2022 Pazar 19:27
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CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, ekonomideki kötü yönetim nedeniyle halkın fakirleşmeye devam ettiğini dile getirerek,"Ülke genelinde bir çok ilde askıda ekmek uygulamaları artıyor, ucuz ekmek kuyrukları uzayıp gidiyor. Ekonominin kitabını yazanlar ise aynı türküyü söylemeye devam ediyor; 2-3 aya kadar piyasalar düzelecek, gıda fiyatları normale dönecek. Bitmeyen 2-3 aylar halkı iyice fakirleştirdi. Halkımız geçim derdinde. Esnaf, asgari ücretli, çiftçi kısaca toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor. Geçinemeyen 4 kişilik bir aile günlük 8 ekmek alıyor. Aylık 200 TL daha az ekmek parası vermek için halkımız ucuz ekmek kuyruklarına sabahın erken saatlerinde girmeye başlıyor. Elektrik faturalarında hiçbir değişiklik yok. Kısacası halkın yoksulluğunu sarayın camlarından bakanlar göremez. Halkın içine çıkmaya yüzü olmayanlar göremez. CHP olarak halkın yanındayız, halkın içindeyiz ve sıkıntıyı görüyoruz" dedi.
"Halkın sesini duymuyorlar"
Halktan kopuk olan iktidarın kendi beceriksizliğini farklı söylemlerle kapatmaya çalıştığını dile getiren Başkan Binzet,"İktidar, vatandaşın karnını doyurabilmek için çıkma meyve, sebze almasından, bayat ekmek, kırık yumurta almasından, şekeri, pirinci bardakla, zeytini taneyle, peyniri gramla almasından hiç hicap duymuyor. Bu hayat pahalılığını, bu zamları dış güçlerin oyunu diyerek geçiştirmeye çalışıyorlar. Halkın sesini duymuyorlar, istatiksel verilere de susuyorlar. Dünya Sefalet Endeksinde Türkiye 156 ülke arasında 21’inci sırada yer alıyor. Sefalette ülkeyi Avrupa’da 1’inci yapıyorlar, verileri de yok sayıyorlar. Zenginiz, herkesin evi arabası var diyorlar. Halktan kopuk olan bu iktidar artık ülkeyi yönetemiyor. Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı. Halkın gerçeklerinden uzak olan iktidarın yapması gereken tek şey vatandaşın önüne sandığı koymak, erken seçime müsaade etmek ya da istifa etmektir" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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