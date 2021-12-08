CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz

"Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz"

Marketlerin zorunda kaldığı fahiş zamlarla ilgili açıklamalarda bulunan Binzet, insanların temel ihtiyacı olan ürünleri bile alamadığını belirterek iktidara seslendi.

"İktidar da TÜİK'de veri saklıyor"

Binzet açıklamasında; "Bebek bezi 200 TL oldu. Maması zaten 150 küsur. Benzine yine 66 kuruş zam geldi. Unlu mamuller aldı başını gidiyor. Süt desen benzinle yarışıyor. Bu nereye kadar böyle devam edecek. Markete kızıyoruz suçlu marketler değil suçlu iktidar. Bunu denetleyecek olan iktidar. Buna dur diyecek olan iktidar. Ama iktidar nerede yok? Halk bitti, iktidar nerede? İktidar TÜİK'de veri saklıyor." dedi.