CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu

AKP Adıyaman İl Başkanlığında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a bir vatandaştan 'İşsizim' demesin ardından AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in yaptığı açıklamaya tepki göstererek,"100 tane küçükbaş hayvanı olan birine belediyeniz ne yardımı yapıyor?"dedi.

'Batacak olan sizin zihniyetiniz'

Parti binasında açıklama yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, "Kapımızın herkese açık olduğu bir ortamda 'ben açım' diye bağıran vatandaşımız ile toplantı sonrası Grup Başkanvekilimiz Sayın Mahir Ünal Bey ile birlikte görüştük. Belediyemizden nakdi yardım alıyor. 100 küçükbaş hayvanı var. Yalanınız, algınız, provokasyonunuz batsın" ifadelerini kullandı.

"Provokasyon ise bu arkadaş AK Parti il binasında ne geziyor"

AK Partili Dağtekin’e yanıt veren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, "AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’e sormak isterim. Sayın Başkan 100 tane küçükbaş hayvanı olan birine belediyeniz ne yardımı yapıyor? Adıyaman’da da yandaşlarınızı yaratıyorsunuz. Bankamatik memurlarınızı zaten biliyoruz. İşe aldığı insanların maaşına el koyan görevlilerinizi de biliyoruz. Bu da yeni marifetiniz. Bu yalan, algı ve provokasyon ise bu arkadaş AK Parti il binasında ne geziyor ve Mahir Ünal neden bir provokatör ile görüşüyor? Burada batan tek şey sizin her şeye olduğu gibi bu konudaki yargınız. Batacak olan da yine sizin insanları aç bırakan, yaşamı zorlaştıran, suçu hep başkasına atan körelmiş kafa yapınızdır."dedi.

Kaynak: PHA