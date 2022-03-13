CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi

Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Başkan Binzet,"Son günlerde üzülerek görüyoruz ki sağlık çalışanlarımız hak ettiği değeri, gerekli yerlerden görmüyor. Ama sağlık çalışanlarından ricam sizin hakkınızda olumsuz ifadeler kullanan, sizin ülkeyi terk etmenizi umursamayan ve 'giderlerse gitsinler' diyen şahsı ciddiye almayın. Çünkü ülkenin yarısından fazlasını aşağılayan, hakaret eden, yok sayan bir kişiyi ciddiye almaya değmez. Güzel günler, aydınlık günler yakındır. Bu kirli ve karanlık havanın dağılacağı günler, hak edenin hakkını alacağı günler yakındır. İşte o güzel yarınlarda buluşma dileğiyle fedakâr sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.” dedi.