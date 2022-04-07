CHP'li Binzet: Ortaçağ sansürcüleri iş başında

RTÜK, Erzurum'da bir Kuran kursunda çocuklara tecavüz iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE 1'e para cezası verdi. Şikayetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı ileri süren CHP'li Binzet, RTÜK’ü kınadı.

"Destekledikleri iğrenç yapıların pislikleri ortalığa dökülünce deliye dönüyorlar"

Halk TV, KRT ve TELE 1'e kesilen para cezasını kınayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,""Ortaçağ sansürcüleri iş başında AK Parti’nin sansürcü kurumu olan ve vatan millet düşmanlığı yapan, halkın çoluğuna çocuğuna taciz, tecavüz eden istismarcı alçakların koruyucu ve kollayıcılığını yaparmışçasına bir tutum içine giren RTÜK’ü kınıyoruz. Son 20 yılda AK Parti ve AK Parti’nin beslediği FETÖ ve benzeri tarikatlar milletin çocuklarının beynini yıkamakta, daha da ötesi iğrenç durumlara bizleri tanık etmekte. Diyanet ve RTÜK’te bu iğrençliklere karşı mücadele edeceğine, kendi destekledikleri bu iğrenç yapıların pislikleri ortalığa dökülünce deliye dönüyor ve milletin gerçekleri öğrenmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bu millet sizin ne olduğunuzu biliyor. Bu millet sizin FETÖ ile de kol kola yürüdüğünüz zamanları biliyor, şimdi hangi tarikatları semirttiğinizi de çok iyi biliyor. O yüzde RTÜK’ün gerçek gazetecilik yapanların peşinden koşacağına taciz, tecavüz, şiddet gibi konulara karşı bir şeyler yapması daha isabet olur"dedi.