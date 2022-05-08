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CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirerek,"Önümüzdeki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru politikaları bu seçmen kitlesini AK Parti yanlışlarını görüp kopup bu seçimlerde kırmızı kart göstereceklerine inanıyoruz."dedi.

08 Mayıs 2022 Pazar 10:02
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CHP'li Binzet: Muhalefet hangi sorunu dile getirdi ise iktidar onu yaptı - Videolu Haber

"AK Parti ve Cumhurbaşkanını iyi niyetli birşeyler yapacaklar diye destekledi"
Çarşıda insanlar ekonomiden sıkıntılı olduğunu ve Avrupa ile kıyaslama yapıldığında mazot ve benzin fiyatı bu fiyat diye ama asgari ücret konusunda neden kıyaslama yapılmadığını soran CHP'li Binzet," Vatandaşlarımız bu durumları gördüklerinde gerçekleri görmeye başladılar. Ama AK Parti içerisinde Türkiye milliyetçisi, Türkiye seven, Atatürkçü bu gidişten rahatsız olan ciddi, bir kesim var. Şimdi vatandaşlarımız AK Parti ve Cumhurbaşkanını iyi niyetli birşeyler yapacaklar diye destekledi. Ama 20 yılın sonunda bakıldığı zaman iktidarın bu işi yapamadıklarını gördü. Bununda doğal sonucu olarak burada iyi niyetli Türkiye’yi düşünen ülkesi için iyi histe olan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve muhalefetteki diğer partilere yöneldiler çünkü AK Parti ciddi bir çözülme var. Bunun hepsini bizler alıyor muyuz, şuan almıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğru politikaları bu seçmen kitlesini AK Parti yanlışlarını görüp kopup bu seçimlerde kırmızı kart göstereceklerine inanıyoruz."dedi.
Avrupa’da vatandaşların 2 bin EURO asgari ücret aldığını bunu Türk parasını çevrildiğinde 40 bin lira olduğunu hatırlatan Binzet,"Çarşıya çıktığımızda bütün insanlar ekonomiden sıkıntılı, ülkemizde kıyaslama yapılırken Avrupa ile kıyaslama yapılıyor. Mazot ve benzin fiyatı bu fiyat diye ama asgari ücret konusunda neden bir kıyaslama yapılmıyor da benzin ve mazot konusunda kıyaslama yapılıyor. Avrupa’da 2 bin EURO asgari ücret alıyor bunu Türk parasını çevirdiğimiz zaman 40 bin lira yapıyor. Vatandaşlarımıza 40 bin lira asgari ücret verin bizde mazotu 23 liradan alalım itirazımız yok ama Türkiye’de 4 bin 250 lira asgari ücret verip mazotu ise Avrupa fiyatına satarsanız bunun önüne geçmeniz mümkün değil, mazot denilen yakıt o kadar önemli ki; taşıdığınız herşey Ankara'dan, Antalya'dan, Mersin’den taşıdığınız her malzeme bu fiyat üzerinden değerlendirilecek geliyor. Eğer mazot uygun bir fiyat olsaydı biz bugün 17 lira marol yemeyecektik. Marol halen Adana’dan geliyor ve Adıyaman’da yerli üretim başlamadı. Bu paralar ciddi paralar olmaya başladı ki; Adıyaman’daki çiftçi bunu üretirken ödeyeceği mazot parası belli yani nakliyeler çok fazla paralar ile taşınmaya başladı. Şimdi diyorlar ki; ağustosta rahatlama olacak tamam Adıyaman’da rahatlama olacak ilimizde yerli domatesler, marol ve patlıcanları çıkmaya başlayacak, Adana’ya ödediğimiz nakliye sadece aradan kalkmış oluyor. Çiftçi hale bu ürünleri 23 liralık mazot ile pahalı olan gübre ile yapıyor."şeklinde konuştu.
"Bu halkı mutlu ettiğiniz zaman halk sizi iktidara getirir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye ile ilgili sorunları dile getirdiğinde hemen sorunu çözüme getirmeye çalışıldığını ileri süren Binzet,"Genel Başkanımız ne zaman Türkiye ile ilgili sorunları dile getirdiğinde iktidar hemen o sorunu ön plana alarak çözüm getirmeye çalışıyor ki; bu sorunlar sürekli dile getirdiğimiz konular. Ortada bir doğru vardır siz bu doğruyu kabul ederseniz o doğrunun peşinden gidersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar söylediği yanlış birsey yok. Biz hep doğruları söyledik ve doğrulardan bahsettik ama iktidar hayır bu yanlış diye ısrar ettiler ama ilerleyen süreçte gördüler ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği şeyler doğru dolayısı ile bu doğruyu onlarda kabul edip o yoldan gitmeye başladılar. Konu bundan kaynaklı yoksa bizim politikalarımız çok doğru politikalar AK Parti bunları yapmadığı için halk nezdinde yavaş yavaş bunlar değer kazandığı zaman bu yolu izlemek zorunda kaldılar. Bakın biz bayramda emekliye ikramiye verilsin dedik. Bütün herkes ayağı kalktı hayır bu paralar nereden ödenecek tüm bütçede bunlar müsait yine dile getirdiğimiz KYK ile ilgili konuştuklarımız herşeyi gerçekleştirecektir. 3600 kat sayı ile ilgili söylediklerimizin hepsini bu hükümet gerçekleştirecek, erken emeklilik konusunda bizim söyleyip ısrarla bunları yapın dediğimiz şeyleri gerçekleştirecekler neden çünkü siyasette doğru bir tane bunları yaptığınız zaman insanlarımızı mutlu edebilirsiniz, bu halkı mutlu ettiğiniz zaman halk sizi iktidara getirir. Ama artık biliyorlar ki AK Parti bunları yıllarca yapmak istemedi çünkü yandaşlarına ayırdıkları paraları vatandaşlarına çevirmiş olsaydı Türkiye bu sıkıntıları yaşayamayacaktı" şeklinde ifade etti.

 

Kaynak: PHA
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