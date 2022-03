CHP’li Binzet: Memleketten çok Katar’ı düşünenlere gidiş imkanı sağlayacağız

"Hayvanlar Katar’a gittikten sonra ihracat durdu"

Türkiye et ihracatını durdurdu. KKTC, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki ülkelere et ihracatının durdurulması kararına ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Ramazan’ın yaklaşmasıyla iktidar yine yapacağını yaptı. Mahvettikleri ekonominin faturasını bir kez daha halka çıkardı! Faturalar yetmiyormuş gibi, et fiyatına da zam yapıldı. O da yetmezmiş gibi iktidar borazanları çıkıp pişkince sıra çok oluyordu o yüzden zam yaptık dedi. Artık saçmalamakta ve utanmazlıkta sınır tanımayan bu şahısların bir yüzü daha ortaya çıktı. Ülkesini çok seven, milletinden başka bir şey düşünmeyen, öyle ki o yüzden milleti kazıklayıp duran iktidar, et zamları sonrası binlerce hayvanı da Katar’a gönderdikten hemen sonra ihracatı durdurma kararı aldı."dedi.

"Sandıkta yok olacaklar"

Sabrın sonu selamet olduğunu söyleyen Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak az kaldı. Sabrın sonu selamet. Önce millet demeyenler, sandıkta yok olacaklar. Yapılacak ilk seçimin ardından memleketten çok Katar’ı düşünenlere, Katar’a gitme imkânını sağlayacağız."