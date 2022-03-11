CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor

"Fırsat ve müjde diye satılması gibi bir politika içerisinde halkı aldatıyor"

Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı dış etkilerle birleşince TL’nin değer kaybının hızlandığını bu sabah ise 14,60 seviyesinden güne başlayan dolar, 14,90 TL’nin üzerini gördüğünü belirten CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Bugün çok daha iyi görüyor ve anlıyoruz ki bir ülke kötü yönetildiğinde bunun sonuçları çok ağır oluyor. Öyle ki yaşanan bir kriz, bir olağanüstü hal o kötü gidişatı daha da hızlandırıyor. Bunun ceremesini de ne yazık ki halk çekiyor. Döviz kuruna olanları hepimiz biliyoruz. Manasız ve akıl dışı bir politikayla ekonomi doktorluğuna soyunun AK Parti genel başkanı, attığı her adımla doları tavan yaparken, TL'nin değerini yok etti. Son bir hamleyle doları 13,50'lerde sabit tutan iktidar doların 2.00'dan buralara geldiğini unutarak çılgınlar gibi sevindi. Dolar iki ay içinde 10'lardan 18'lere çıkıp 13'lere inince bunu millete zafer gibi anlatmaya başladılar. Aynı bir elbisenin 100 liradan 200 liraya çıkıp daha sonra 150 liraya indirimle fırsat ve müjde diye satılması gibi bir politika içerisinde halkı aldatıyor AK Parti."dedi.

"AK Partinin gidişi yakındır"

Bu sancılı süreçlerden kurtulmanın yakın olduğunu aktaran Binzet konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak ne yaparsa yapsın bu kötü yönetim bir şekilde kendisini ele veriyor. Bakınız şimdi de Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlar başlamaz döviz yine hızla artışa geçti. Eğer akla mantığa uygun politikalar izlenseydi, eğer bilimsel bir bakış açısı olan iktidar olsaydı bugün 83 milyon vatandaşın talihsizliği de bu tür krizlerin AK Parti iktidarı döneminde denk gelmesi. Hal böyle olunca sıkıntısı da daha büyük oluyor. Ama AK Partinin gidişi yakındır. Bu sancılı süreçlerden kurtulmamız yakındır. Geliyor, gelmekte olan."