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CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 6 muhalif liderin buluşmasına ilişkin değerlendirmede bulunarak, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak memleket için, aydınlık yarınlar için bir araya geldiklerini ifade etti.

28 Şubat 2022 Pazartesi 21:41
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CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' üzerine Ankara'da bir araya gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de muhalefet liderlerinin bir araya gelmesine ve ortak 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için değerler, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak memleket için atılan imza bunun garantisi olduğunu söyledi.
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' için atılan imza da bunun garantisidir"
Aydınlık günler yakın olduğunu aktaran Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti ülkemizi derin bir karanlığa sürükledi. Bu karanlıktan çıkış ise toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesi ve saygı ile sağlanabilir. O nedenle altı muhalefet partisinin liderlerinin bu anlamda üstlendiği sorumluluk çok kıymetlidir. Altı lider ve temsil ettiği değerler, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak memleket için, aydınlık yarınlar için bir araya gelmiştir. Bu yarınlar adına umut vericidir. 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' için atılan imza da bunun garantisidir. Artık AK Parti sonrası Türkiye konuşulmaktadır. Aydınlık günler yakındır. Bu kriz günlerinde, halkı yok sayan bir iktidarın var olduğu karanlık günlerde elini taşın altına koyan ve bir araya gelen parti genel başkanlarımıza, bu birliktelik için öncü olan Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürü borç bilirim. Geliyor, gelmekte olan. Kazanan Türkiye olacak"

 

Kaynak: PHA
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