CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda

CHP, 'erken seçim' çağrısı, ‘Milletin Sesi’ parolası ile ekonomideki kötü gidişata ses çıkarmak adına Mersin'de ilk mitingine yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret ederek "Göndereceğiz onu" dedi.

"Mersin’de gerçekleştirdiğimiz miting AK Parti’nin başına geleceklerin bir fragmanıdır"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingini değerlendiren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Ekonomideki gidişat insanları canından bezdirdi. İktidar, milletin sesini bugüne kadar duymadı, bunun da üstüne o sesi kesmek istedi. Ancak milletin sesi meydanlardaydı. Cumhuriyet Meydanı yasaklandı, mitingin yapıldığı yer Cumhuriyet Meydanı’na dönüştü. O ses bir şekilde çıktı. Çünkü gerçeklerin hiçbir koşulda üstü örtülemez. Mersin’de gerçekleştirdiğimiz miting AK Parti’nin başına geleceklerin bir fragmanıdır. Asıl film ise haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, torpile, adam kayırmaya isyan edenlerin sandığa gitmesiyle gösterime girecek. AK Parti ve Erdoğan gidecek."dedi.