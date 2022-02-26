CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor

"AK Parti 20 yılın sonunda halka açlık ve yoksulluk sundu"

Türk-İş verilerine göre, 2022 Şubat'ta açlık sınırı asgari ücretin 300 TL üzerine çıkarak 4 bin 552 TL'ye yükseldiğini ve yoksulluk sınırı ise 15 bin lirayı aştığını hatırlatan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"En başından beri söylüyoruz. İktidarın attığı adımlar, asgari ücrete sözde “Tarihi” zam göz boyamadan başka bir şey değil. AK Parti'nin kendisi de vatandaş da bu zammın aynı hızda ve hatta çok daha hızlı bir şekilde eriyeceğini biliyordu. Verilen zam giderleri karşılamıyor. Bunun başlıca sorumlusu da iktidar ve onun yanlış politikalarıdır. Bu politikalar nedeniyle halk sefalete doğru sürükleniyor. Şimdi görüyoruz ki; açlık sınırı asgari ücretin dahi 300 TL üstünde. Yani yapılan verilen miktar ne asgari ne de insani. 20 yılın ardından AK Parti'nin halka sunduğu manzara işte bu. Açlık ve yoksulluk."