CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik

Yap, işlet, devret modeline karşı olduğunu belirten Başkan Binzet;" Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Fakat biz ekseriyetle şuna karşıyız; hizmet yapılırken hırsızlık yapılmasına. Biz hizmet yapılırken bu hizmetten hiç yararlanmayacakların sırtına da yük yüklenmesine, yararlanacakların sırtına da olağanüstü ağır yük yüklenmesine karşıyız. Bu köprü 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldı. Erdoğan diyor ki 'Bunlar yap-işlet-devret modelini bilmez. Biz milletin cebinden beş kuruş çıkartmayacağız diyordu. Ama ne oldu halk vergilerle, KDV sorunuyla, fahiş zamlarla boğuştu."dedi.

"Geçemediği köprünün fotoğrafına bakmakla mı yetinecek"

İnsanların üstünden geçemediği köprünün kimseye fayda sağlamayacağını ileri süren Binzet," 2017-2021 yılları arasında devlet 68 milyar ödemiş. Hani 5 kuruş ödenmeyecekti? 2022-2024 yıllarında da 143 milyar ödenecek. . Şimdi açılan bu köprünün geçiş bedeli 260 lira. Bu Allah'tan reva midir? Bu millet hizmetin en kalitesini hak ediyor ama bu millet gözünün içine bakıla bakıla soyulmayı hak etmiyor. Millet ekmek alamazken o köprüden nasıl geçecek. O köprüye iktidar yüzünden onca para veren millet şimdi ne yapacak. Geçemediği köprünün fotoğrafına bakmakla mı yetinecek. Erdoğan her zaman mantıksız iş yapıyor. Halk açken, yol yaparak, köprü yaparak halkı doyurmaya çalışıyor. Halkın gözünü boyamaya çalışıyor. İktidara sesleniyoruz. Önce halkı doyur, ülkeyi kalkındır. İnsanların üstünden geçemediği köprünün kimseye faydası yok, sadece rant peşinde koşanlara faydası var" şeklinde konuştu.