Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.139,59
ALTIN
922,76
DOLAR
14,81
STERLİN
19,47
EURO
16,35

CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, yapımı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili değerlendirmede bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 13:47
8 Okunma
CHP'li Binzet: Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik

Yap, işlet, devret modeline karşı olduğunu belirten Başkan Binzet;" Halk için, millet için yapılan hizmetlere her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Fakat biz ekseriyetle şuna karşıyız; hizmet yapılırken hırsızlık yapılmasına. Biz hizmet yapılırken bu hizmetten hiç yararlanmayacakların sırtına da yük yüklenmesine, yararlanacakların sırtına da olağanüstü ağır yük yüklenmesine karşıyız. Bu köprü 'yap-işlet-devret' modeliyle yapıldı. Erdoğan diyor ki 'Bunlar yap-işlet-devret modelini bilmez. Biz milletin cebinden beş kuruş çıkartmayacağız diyordu. Ama ne oldu halk vergilerle, KDV sorunuyla, fahiş zamlarla boğuştu."dedi.
"Geçemediği köprünün fotoğrafına bakmakla mı yetinecek"
İnsanların üstünden geçemediği köprünün kimseye fayda sağlamayacağını ileri süren Binzet," 2017-2021 yılları arasında devlet 68 milyar ödemiş. Hani 5 kuruş ödenmeyecekti? 2022-2024 yıllarında da 143 milyar ödenecek. . Şimdi açılan bu köprünün geçiş bedeli 260 lira. Bu Allah'tan reva midir? Bu millet hizmetin en kalitesini hak ediyor ama bu millet gözünün içine bakıla bakıla soyulmayı hak etmiyor. Millet ekmek alamazken o köprüden nasıl geçecek. O köprüye iktidar yüzünden onca para veren millet şimdi ne yapacak. Geçemediği köprünün fotoğrafına bakmakla mı yetinecek. Erdoğan her zaman mantıksız iş yapıyor. Halk açken, yol yaparak, köprü yaparak halkı doyurmaya çalışıyor. Halkın gözünü boyamaya çalışıyor. İktidara sesleniyoruz. Önce halkı doyur, ülkeyi kalkındır. İnsanların üstünden geçemediği köprünün kimseye faydası yok, sadece rant peşinde koşanlara faydası var" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı
Milletvekili Tutdere’den '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber
Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
Başkan Aydın'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası' mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
CHP’li Buluş’tan ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ mesajı
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim