CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir

Gazilerin her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsane olduğunu söyleyen Binzet, açıklamasında; “Gazilerimiz ülkemizin yüz akları, gurur kaynaklarımızdır. Milletimizin bağımsızlığı uğruna canı pahasına savaşan ve yine bu uğurda bir an olsun tereddüt etmeyen gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir. O nedenle Gazilik unvanını alan başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.