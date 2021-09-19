Gazilerin her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsane olduğunu söyleyen Binzet, açıklamasında; “Gazilerimiz ülkemizin yüz akları, gurur kaynaklarımızdır. Milletimizin bağımsızlığı uğruna canı pahasına savaşan ve yine bu uğurda bir an olsun tereddüt etmeyen gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir. O nedenle Gazilik unvanını alan başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, Gaziler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.Kaynak: PHA
CHP’li Binzet: Gazilerimiz her Türk ferdi için bir kahraman, bir efsanedir
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
19 Eylül 2021 Pazar 19:00
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