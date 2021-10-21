CHP’li Binzet, gazeteciler gününü kutladı

Gazetecilerin toplumun aynası olduğunu dikkat çeken Binzet, “Toplumda yaşanan sorunları en doğru şekilde aktaran kişiler gazetecilerdir ve gazeteciler bu anlamda vatandaşların aynası gibidir. Gazeteciler görevlerini ne kadar doğru ve objektif yaparlar ise bulundukları toplumun sorunları da o paralelde hızlı ve gerçekçi bir biçimde çözülür” dedi.

“AK Parti Türkiye’sinde özgür basından söz etmek mümkün değil”

Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda son sıralarda yer aldığını da vurgulayan CHP’li Binzet, “Baskı ve korku iklimi oluşturan AKP Türkiye’sinde ne yazık ki özgür basından bahsetmek mümkün olmuyor. Ülkemiz birçok listede basın özgürlüğünde son sıralarda, hiç ummadık ülkelerin gerisinde yer alıyor. Ancak ülkemizi içinde bulunduğu durumdan biz çıkaracağız. Basının özgürce yazabildiği, fikirlerin özgürce konuşulabildiği bir ortamı biz sağlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.