CHP’li Binzet: Eril dil kaybedecek, kadınlar kazanacak

Türkiye’nin ikinci yüz yılında kadınların yükselişine tanıklık edeceklerini ve '8 Mart Kadınlar Gününü' kutlayan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, şu ifadelere yer verdi:

"Ataerkil bir toplum olarak bilinen ve eril bir dile bağlı siyasi iktidara maruz kalan Türkiye, yıllar yılı pek çok acı olaya tanıklık etti. Özellikle son 20 yıl kat be kat artan kadına yönelik şiddet ve vahşet olayları hepimizi derinden etkilemiştir. İstanbul Sözleşmesi’nden de çıkılması ile de şiddet uygulamak isteyen caniler daha da cesaret toplamıştır. Ama tüm bu karanlık günler son bulacak. Acıları unutmayacağız elbet lakin Türkiye’nin ikinci yüz yılında kadınların yükselişine tanıklık edeceğiz. Geliyor, gelmekte olan. Eril dil, eril zihniyet, kadını yok sayan ve aşağılayan zihniyet kaybedecek, kadınlar kazanacak."