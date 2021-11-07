CHP’li Binzet, partisinin Mersin İl Örgütü tarafından düzenlenen eğitim çalıştayına katıldı. Çalıştaya katılımlarına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Binzet, “Mersin İl Örgütümüz tarafından düzenlenen eğitimin sorunlarının ve geleceğinin konuşulup tartışıldığı eğitim çalıştayına milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, il başkanımız, il eğitim koordinatör ve kurul üyelerimizle birlikte katıldık. Hepimiz için verimli ve geleceğe yön veren bir çalıştay oldu. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
CHP’Li Binzet Eğitim Çalıştayında
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, parti içi eğitim çalıştayına katıldı.
adıyamanlılar net
07 Kasım 2021 Pazar 20:03
15 Okunma
Son Güncelleme: 07.11.2021 22:46