CHP'li Binzet: Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir - Videolu Haber

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında,"Tabi ki; 23 Nisan geleceğin gençlerine diyelim çünkü 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı tabi onlarda geleceğin gençleri çocuklarımıza şunları söylemek isterim Türkiye Cumhuriyet çok köklü kurulmuş Mustafa Kemal Atatürk tarafından çok köklü olarak kurulmuş ve tek tek insanların değerlendirildiği onlara kıymet verildiği yapının içinde dünyada bir tek çocuklarımıza adanmış bayram 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı da çocuklarımıza adanmıştır."dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk'e ön görüsü ve geniş bakış açısından dolayı minnettarız"

Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi hatırlatan Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitabesinde de bundan uzun uzun bahseder. Derki gelecek sizlersiniz, gelecek çocuklarımız ulu önder Atatürk’ün bundan 102 yıl evvel kadınların Avrupa’da seçme ve seçilme hakkının bile olmadığı bir dönemde insana, kadına ve çocuğa verdiği önem ile ilgili çok net önemsenmesi gereken bir bayramdır. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu anlamda her zaman genel başkanımız olan sonuz genel başkanımız olan Mustafa Kemal Atatürk’e tekrar 102 yıl evvelki bu ön görüsü ve geniş bakış açısından dolayı minnettarız"

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