CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon’da katıldığı açılış töreninde sahneye çıkan küçük bir çocuk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na “hain” dedi. Erdoğan ve kurmaylarının ise bu sözler üzerine güldüğü görüntüler kameralara yansıdı.

Yaşanan olaya ilişkin CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet konuşmasını şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böylesine utanç verici, böylesine rezil bir olay ve böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü. AK Parti'nin başındaki şahıs din tüccarlığından bir adım öteye giderek bu kez de küçük bir yavrucağı siyasetine meze yaptı. İnsan izlerken “Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz mısın be adam!” diye iç geçiriyor. Nasıl olur da ufacık bir çocuğun eline yalandan mikrofon tutuşturup başka bir insana-kim olduğu mühim değil- hakaret ettirirsin ve üstüne pişkin pişkin arsızca gülersin? şimdi çıkıp biri senin gibi ülkeyi mahvetmiş, ekonomiyi talan etmiş, insanları aç bırakmış birine “Asıl sensin hain!” dese ne olur? Cumhurbaşkanına hakaret davası, gözaltılar, tutuklamalar. Bu hareketler ile sen hiç kimsenin cumhurbaşkanı olamazsın. Olsan olsan kinci başı olursun. Ama bu yaptıkların, yaptırdıkların, zulmün arttıkça gidişin de hızlanıyor AK Parti Genel Başkanı bekle, geliyor gelmekte olan.”