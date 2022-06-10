CHP'li Binzet: Atatürk tişörtüne veto veren iktidar 'son padişah rte' yazılı özel araca izin veriyor

İktidarın sürekli Atatürk düşmanlığıyla bağdaşan söylemlerde bulunduğunu belirten Başkan Binzet;" Bundan yıllar önce 2018 yılında, CHP Grubu toplantısını izlemek için üzerinde Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" yazısı bulunan tişörtüyle Meclis’e gelen vatandaş polis tarafından engellenmişti. O vatandaş ancak tişörtünü çıkarıp polise verince Meclis’e girebilmişti. Geçtiğimiz gün ise CHP'li vekillerin dikkatiyle çekilen fotoğrafta arka camında 'Son Padişah RTE' yazan özel plakalı bir araç TBMM’den çıkarken görüntülendi. Bunun izahı yok. Bu ülkenin kurucusunun ismi yazılan tişörtle meclise girilmesine izin verilmiyorken arka camına Son padişah RTE yazan özel plakalı aracın meclise girmesi asla kabul edilemez. Bu pozitif ayrımcılıktır. Bu bariz Atatürk düşmanlığıdır. Bu aracı meclise sokanlar, izin verenler, müsamaha gösterenlerin hepsi hesap vermelidir"şeklinde konuştu.