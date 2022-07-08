CHP'li Binzet: Alan yok satışlar durmuş durumda

Besicilerin dertlerini sorunlarını Binzet,"Halk ekonomik sıkıntı yüzünden kurban alamıyor, haliyle besicilerde kurbanlık hayvanlarını satamıyor"dedi.

CHP Adıyaman İl Yönetimimi, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin de katılımıyla kentteki Kurbanlık Hayvan Pazarını ziyaret etti. Besicilerin sorunlarını dinleyen CHP heyeti Kurban Bayramı’na az bir süre kala canlı hayvan pazarında durumu analiz etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Sırrı Binzet,"Kurban Pazarında karşılaştığımız durum memleketin ekonomik durumunu ve vatandaşın zor durumda olduğu görüyoruz. Bayram üzeri hayvan pazarında yetiştiricinin dertlerini dinledik. Kurbanlık Hayvan Pazarındaki fiziki şartlar çok kötü durumda. Yeterli hizmet verilmiyor. Ekonomik şartlar gereği Kurbanlık alan yok. Haliyle satış da yok. Halk alamamaktan, yetiştirici satamamaktan şikayetçi. Ekonomik sıkıntı her yerde olduğu gibi burada da hat safhada Vatandaş " Bayram gelmiş neyime " diyor"açıklamasında bulundu.