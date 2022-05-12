CHP’li Binzet: AK Parti'nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak, memleket nefes alacak

TÜİK’in verilerine göre nisan ayında enflasyon yüzde 70’e ulaştığını hatırlatan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiçbir güvenilirliği kalmayan TÜİK dahi enflasyon rakamını yüzde 70 olarak açıklıyor. Ancak gerçeğin resmi rakamların en az iki katı olduğunu halkımız zamlarla, markete alışveriş yaptığında alamadıkları ile çok ama çok iyi biliyor. Erdoğan AK Parti Türkiye’yi artık yönetemiyor, Erdoğan ve AK Parti'si bu halka eziyet ediyor. O nedenle biraz olsun kendilerine güvenleri varsa, kendilerine güvenleri yoksa da millete güvenleri varsa erken seçime gidelim. O zaman bu halkın size nasıl bir ders vereceğini hep beraber görelim. Koltuktan kalkmamak için diretseniz de vatandaşlar bu ekonomik krizin, doğa talanının, liyakatsizliğin, işsizliğin bedelini sandıkta size ödetecek. AK Parti’nin gidişi ulusal bir kurtuluş olacak ve memleket rahat bir nefes alacak."