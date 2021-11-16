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CHP’li Binzet: “Ak Parti, Türkiye’nin Kangrenidir”

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Mısırlı iş insanının dolandırıldığının iddia dildiği olayda adı geçen Ak Parti’li eski vekil Salih Fırat ile ilgili konuştu.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
16 Kasım 2021 Salı 11:00
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CHP’li Binzet: “Ak Parti, Türkiye’nin Kangrenidir”

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Pandeminin ilk günlerinde Türkiye'den ayrılmak için 70 bin dolara özel uçak kiralamak isterken dolandırıldığı iddia edilen Mısırlı iş insanı Imad Kachkoul'un, Türkiye'ye 1 milyar dolar para getirmek için Ak Parti eski milletvekili Salih Fırat'a teklif götürdüğü iddia edildi. Dolandırıcılık iddiasındaki kilit isimlerden Salih Fırat'ın kayınbiraderi Sayit Subaşı, tutuklu yargılandığı davanın Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmasında eniştesini suçladı.

Subaşı ifadesinde şunları anlattı:

“Mısırlı iş insanı, Gambiya'da 1 milyar doları olduğunu, bunun getirilmesi için kargo uçağı kiralamak istediğini söyledi. ‘Parayı ödeyelim siz siyasi veya kendi ilişkileriniz ile bunları ikna edin' dedi. Bana fotoğraflar gösterdi, şey (dolar) paletler halinde. ‘Bir milyar doları Türkiye'ye getireceğim, bir kısmını TC'ye bağışlayacağım' dedi. Esas mevzusu beyefendinin, Salih Fırat'la oturup Gambiya'daki paranın getirilmesini organize etmek, derdi bu. Fırat beni aradı Y-Bulut Danışmanlık A.Ş.'nin IBAN bilgilerini verdi. 70 bin doları şirketin hesabına yolladı.”

Subaşı ayrıca, eniştesinin bahse konu para ile yarısı peşin, yarısı da banka kredisi olmak üzere bir trilyon iki yüze ev aldığını iddia etti.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet de olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her gün bu tür olaylara rastlamaktan bıktık usandık. Halk açlık için, yoksullukla boğuşurken, ekonomi günden güne daha da berbat bir hale gelirken Sarayın Adıyaman şubesinde bu tür olaylar oluyor ve ne yazık ki bu tür olayları duyunca artık insan şaşırmıyor. Ak Parti iktidarı yüzünden halk olarak şaşırma duygumuz köreldi desek yeridir. Yiyicilik, kan emicilik, üçkâğıtçılık öyle bir vaziyet aldı ki parti içinde eş, dost, akraba, enişte herkes birbirini satıyor, birbirini suçluyor. Artık şunu görüyoruz ki Ak Parti, Türkiye için artık kangrenden başka bir şey değildir ve bu kangren yapılacak ilk seçimle kesilip atılmalıdır.”

Son Güncelleme: 16.11.2021 11:05
Anahtar Kelimeler:
Salih FıratSayit SubaşıImad KachkoulCHP Adıyaman İl Başkanı Burak BinzetTürkiyenin KangrenidirCHPli Binzet: Ak Parti
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