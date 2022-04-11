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CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Adıyaman'da mera alanına açılmak istenen maden ocağı inşasıyla ilgili eleştiride bulundu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:35
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CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor

Binlerce vatandaşın protestolarının devam ettiğini belirten Başkan Binzet, mücadelelerinin sürdüğünü söyledi.
"İktidar rant peşinde koşuyor"
Mermer ocağının yapılması durumunda bölgede hayvancılığın ve tarımsal faaliyetleri biteceğini öne süren Başkan Binzet, "Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi Serintepe Mahallesi MEDOS madencilik şirketi tarafından yapılmak istenen mermer ocağına karşı halkın direnişi devam ediyor. Biz de sayın Adıyaman vekilim Abdurrahman Tutdete ile birlikte kıyımın yapılacağı mahalleye gittik. Halkla konuştuk, uzun bir araştırma gerçekleştirdik. Görünen o ki mermer ocağının yapılması durumunda bölgede hayvancılığın ve tarımsal faaliyetleri bitecek. Yüzlerce yıldır o topraklara verilen emekler boşa gidecek. Adıyaman halkı hiçbir zaman madene karşı değil. Maden ocakları ile bir sıkıntıları yok. Sadece halk olarak; köylerindeki meralara girmelerine karşılar. Çünkü bu bölgenin tek geçim kaynağı hayvancılık ve tarım. İktidar birilerine ruhsat verirken o bölgenin jeopolitik, sosyal konumunu düşünmek zorunda. Sırf rant peşinde koşmak için bu tür kıyımlara kalkmamalıdır. Biz mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz fakat iktidar bu maden sahasına acilen dur demeli, ruhsatı iptal etmeli. Vatandaşlardan da ivedilikle özür dilemeli"şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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