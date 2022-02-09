CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor

İl Başkanı Binzet, Adıyaman’ın altın çağını yaşamadığını aksine en kötü dönemini yaşadığını ifade ederek, “Birilerine şirin görünmek adına bize yalan söyleme, bu şehre yazık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Koltuğundan kalk karşı kaldırımındaki ekmek kuyruğuna bak”

AKP İl Başkanlığı’nın karşısında oluşan ekmek kuyruklarını anımsatan Başkan Binzet, “Eğer bu konuda gerçekten ciddiyseniz koltuğunuzdan arda bir kalkıp partinizin tam karşında bulunan fırının önündeki ekmek kuyruğuna bakmanızı isterim.” dedi.

Burak Binzet, “Türkiye’de mazotun litresi 16 liraya çıktı. Bir tarım şehrinde insanların elektrik parasını ödeyemediği, yüksek katma değerli tek tarımsal ürünü olan tütünün yasak olduğu, organize sanayisinde yer bulamadığı için başka şehirlerde yatırım yapmak zorunda kaldığı başka bir il bulamazsınız.” ifadelerini kullandı.

“Birilerine şirin görünmek adına bu şehre yalan söyleme”

20 yıllık iktidarları döneminde birçok projenin tamamlanmadığını dile getiren Binzet, “Yıllardan beri sulama projelerinin bitirilmediği şehrimiz turizmin 1970 yıllardaki potansiyelinin yarısına bile ulaşamadı. Genç işsiz sayısının Türkiye ortalamasının nerdeyse 2 katı. 20 yıllık iktidarınız döneminde hala yapılamayan kültür merkezi, müzesi var. Siz şimdi kalkıp hangi altın çağdan söz ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Adıyaman yaşasa yaşasa AK Parti iktidarı yüzünden anca teneke devrini yaşıyor ifadelerini kullanan Başkan Binzet, “El insaf sayın başkan. Etrafınızda bulunan ve iktidar nimetlerini paylaşan birkaç yandaşınız hariç Adıyaman olsa olsa teneke devrini yaşıyor denilebilir. Neyin altın devri bu sayın başkan. Arada o sıcak koltuğundan kalk pencereyi aç, karşı fırının önündeki ekmek sırasına bak. Arada muhtarları arayarak icra dosyalarının sayısını al. Birilerine şirin görünmek adına bize yalan söyleme, bu şehre yazık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.