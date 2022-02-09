Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,042.73
ALTIN
798.82
DOLAR
13.59
STERLİN
18.44
EURO
15.54

CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin’in "Adıyaman altın çağını yaşıyor" açıklamasına, "Sayın başkan ya siz Adıyaman’da yaşamıyorsunuz ya da biz."şeklinde tepki gösterdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 15:22
5 Okunma
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor

İl Başkanı Binzet, Adıyaman’ın altın çağını yaşamadığını aksine en kötü dönemini yaşadığını ifade ederek, “Birilerine şirin görünmek adına bize yalan söyleme, bu şehre yazık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
“Koltuğundan kalk karşı kaldırımındaki ekmek kuyruğuna bak”
AKP İl Başkanlığı’nın karşısında oluşan ekmek kuyruklarını anımsatan Başkan Binzet, “Eğer bu konuda gerçekten ciddiyseniz koltuğunuzdan arda bir kalkıp partinizin tam karşında bulunan fırının önündeki ekmek kuyruğuna bakmanızı isterim.” dedi.
Burak Binzet, “Türkiye’de mazotun litresi 16 liraya çıktı. Bir tarım şehrinde insanların elektrik parasını ödeyemediği, yüksek katma değerli tek tarımsal ürünü olan tütünün yasak olduğu, organize sanayisinde yer bulamadığı için başka şehirlerde yatırım yapmak zorunda kaldığı başka bir il bulamazsınız.” ifadelerini kullandı.
“Birilerine şirin görünmek adına bu şehre yalan söyleme”
20 yıllık iktidarları döneminde birçok projenin tamamlanmadığını dile getiren Binzet, “Yıllardan beri sulama projelerinin bitirilmediği şehrimiz turizmin 1970 yıllardaki potansiyelinin yarısına bile ulaşamadı. Genç işsiz sayısının Türkiye ortalamasının nerdeyse 2 katı. 20 yıllık iktidarınız döneminde hala yapılamayan kültür merkezi, müzesi var. Siz şimdi kalkıp hangi altın çağdan söz ediyorsunuz?” ifadelerini kullandı. 
Adıyaman yaşasa yaşasa AK Parti iktidarı yüzünden anca teneke devrini yaşıyor ifadelerini kullanan Başkan Binzet, “El insaf sayın başkan. Etrafınızda bulunan ve iktidar nimetlerini paylaşan birkaç yandaşınız hariç Adıyaman olsa olsa teneke devrini yaşıyor denilebilir. Neyin altın devri bu sayın başkan. Arada o sıcak koltuğundan kalk pencereyi aç, karşı fırının önündeki ekmek sırasına bak. Arada muhtarları arayarak icra dosyalarının sayısını al. Birilerine şirin görünmek adına bize yalan söyleme, bu şehre yazık.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulubey, gündemi değerlendirdi
Ulubey, gündemi değerlendirdi
CHP yönetiminden zam tepkisi: Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin - Videolu Haber
CHP yönetiminden zam tepkisi: Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti
Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti
Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir
Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir
Başkan Dağtekin: Manipülasyonlar tutmayacak
Başkan Dağtekin: Manipülasyonlar tutmayacak
HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber
HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber
CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor
CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor
Milletvekili Tutdere: Özel elektrik şirketlerinin soygun düzeni devam ediyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Özel elektrik şirketlerinin soygun düzeni devam ediyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın hakkını verin
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın hakkını verin
Başkan Binzet: Bu Kuyruk Ak Parti'nin Utanç Kuyruğudur
Başkan Binzet: Bu Kuyruk Ak Parti'nin Utanç Kuyruğudur
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü
Milletvekili Tutdere’den SMA hastalarının tedavisi için önemli kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den SMA hastalarının tedavisi için önemli kanun teklifi
Başkan Dağtekin: Hizmet siyaseti, vatandaşımızın her anında yanında olmaktır
Başkan Dağtekin: Hizmet siyaseti, vatandaşımızın her anında yanında olmaktır
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Başkan Dağtekin: Tüm gücümüz ile halkımızın yanındayız
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: 2021 yılı itibariyle 223 yeni firma 20 bin istihdam hedefi ile yatırım teşvik belgesi aldı - Videolu Haber
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Aydın: Devletimizin tüm olanaklarını halkımız için seferber ettik - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim