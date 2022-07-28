CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü

AK Parti iktidarının yanlış ekonomik ve sosyal politikaları sebebiyle Adıyaman'daki çiftçilerin kârdan çok zarar etmeye başladığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, arpa, nohut, mercimek, pamuk ve tütün gibi bitkilerin üretiminde azalmalar görüldüğünü iler sürdü.

"Kime dokunsak bin ah işitiyoruz"

Adıyamanlı çiftçinin toprağa küstüğünü belirten Başkan Binzet," Adıyamanlı çiftçi toprağa küsmüş durumdadır.Adıyaman komşu il ve ilçelerine hemen hemen her dönemde ürün gönderen bir ilimizdi. Fakat son zamanlarda gübre, akaryakıt, girdi çıktı, haciz, ekim biçim, makine maliyetleri sebebiyle çiftçiler artık toprağa ürün ekemiyor. Eken de borç harçla ekip, bin pişman oluyor. Resmen Adıyamanlı çiftçiler geçimini sağlayamıyor. Kime dokunsak bin ah işitiyoruz. Biz dinlemeye, üreticinin perişan haline bakıp, hicap duyarken iktidarın görmezden gelmesi artık can yakıyor. Buradan hemşehrilerime de tüm çiftçimize de sesleniyor. CHP iktidarında çiftçi yeniden kâr elde edecek, anayasadaki kanun maddeleri teker teker uygulanacak, Venezuela'da değil Türkiye'nin verimli topraklarında üretim yapılacak. Çiftçi yeniden huzura kavuşacak, ülkemiz o eski verimli günlerine geri dönecek"şeklinde konuştu.