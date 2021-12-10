CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber

Adıyaman'da 40 gün içinde gerçekleşen 9 tane intihar vakasına dikkat çekmek isteyen CHP'li Binzet,"Hükümeti ve buradaki yetkili kurumları Adıyaman'da 40 gün içinde gerçekleşen 9 tane intihar vakasına dikkat çekmek istiyorum. Sosyal çalkantılar, insan haklarını kısıtlayan bu insanları ölüme kadar, intihara kadar götürebilen olaylara neden olmakta Türkiye'de artık. Bu anlamda gazetelerde ve televizyonlarda hükümete ait veya yetkili kurumlara ait hiçbir açıklama hiçbir araştırma görmemekteyiz. İlk önce Adıyaman adına bunu kınamak istiyoruz. Adıyaman'da 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti. Bu anlamda tekrar yetkililerin dikkatini çekmek istiyorum."dedi.

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