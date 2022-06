CHP’li Berberoğlu'ndan, AGAD’a ziyaret

“Yok etmeye dönük merkezin bütün imkanları ile geliyorlar”

Ziyarette değerlendirmede bulunan CHP’li Berberoğlu, yerel medyanın ulusal medyadan ayrımı ve buna rağmen yaşadığı sorunları dile getirirken CHP olarak iktidarlarında tarafsızlık vaat ettiklerini vurgulayarak, “Yerel medya, ben gazetecilik yaparken, medya mensubuyken de benim çok önemsediğim bir demokratik unsurdur. Çünkü yereli merkezden denetlemek, merkezden yerelin kanaatlerini toplamak ona uygun yayın yapmak mümkün değil. Dolayısıyla merkez, ana akım medyanın burada bıraktığı büyük boşluğu işte Adıyaman'daki gibi yerel medya çalışanları doldurur. Fakat maalesef bugün yaşadığımız sıkıntıların temelinde merkezin yerele çok ağır müdahaleleri neticesinde oluşan asimetrinin olması. Yani daha açık ifade edeyim; eskiden merkezdeki siyasi otorite genellikle ana akım ile uğraşıyor sahada. Yerel düzeydeki baskılar yerel yöneticilerden kaynaklandığı için kendi içinde hal yolu bulunur ya da merkeze gittiğin zaman bir hakem sıfatı taşırdı; merkezdeki siyasi otorite haklıyı haksızı ayırırdı. Gördüğüm kadarıyla topyekun savaş mantığıyla AKP'den yerel medyaya bir savaş açılmış durumda ve nerede bağımsızlığını bakın taraflı demiyorum; bağımsızlığını korumak isteyen bir yerel medya unsuru varsa gazete olabilir, internet sitesi olabilir, televizyon olabilir. Bunu yok etmeye dönük merkezin bütün imkanları ile geliyorlar. Bu kuruluşların karşısına ve üzerine. Siyaseten söyleyebileceğim en basiti biz bunları siper oluruz. Biz bunlara kalkan oluruz. Benden olması gerekmiyor zaten anlayışın sakatlığı ve sıkıntısı bu. Medya bir aynadır. Adıyaman'da başka bir şekil gösterir bize iktidar partisine daha yakın olan seçmene göre çıkan bir medyada benim için makbuldür tam tersi bugünkü Türkiye'yi yöneten partinin muhaliflerinin yaşadığı bölgelerde çıkan medya da benim için makbuldür yerel medyanın anlamı budur. Bir şey paçallanmak zorunda değildir. Demin çok kıymetli bir meslektaşım burada söyledi, Adıyaman'da karşılaştığım ya tarafsın ya bertarafsın mantığı Adıyaman'da Maraş'ta Antep'te Urfa'da karşımıza çıkıyor. O yüzden çok tebrik ediyorum mücadelesinde başarılar diliyorum cemiyetin ve kıymetli başkanın inşallah 8-10 aya seçim olup iktidar değiştiğinde kendilerine sadece destek vaat etmiyoruz; tarafsızlık vaat ediyoruz. Biz onların istediğini yapmaya memur olacağız. Neyse sıkıntısı o sıkıntıları çözmekle yetineceğiz. Hiçbir talebimiz olmayacak emin olun bize eleştirdiler diye kızmayacağız. Bize kızsalar da onları anlayışla dinleyeceğiz mesele budur.”dedi.

“Basınımızın, basın çalışanlarının ciddi sorunları var”

TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Tutdere ise, yerel basının sorunlarının farkında olduklarını belirtirken, iktidarlarında sorunları çözeceklerini kaydetti:

“Evet bugün il başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu ve diğer arkadaşlarımızla birlikte Mercan televizyonundayız. Gazeteciler cemiyetini ziyaret ediyoruz. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel basının sorunlarının farkındayız ve basın yaşadığı başta ekonomik sorunlar olmak üzere diğer tüm sorunlarının takipçisi oluyoruz. Bu soruların çözülmesi konusunda elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Basınımızın, basın çalışanlarının ciddi sorunları var. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu sorunları bir bir çözeceğiz ve daha özgür bir basının ve basının rahatlıkla çalışacağı bir ortamı inşa edeceğiz. Dünden beri Adıyaman'da saha çalışmalarımızı başlattık. Genel başkanımızın talimatıyla 51 ilde ‘Sorunları Biliyoruz, Biz Çözeriz’ temasıyla bir çalışma başlattı genel başkanımız. Bizde o kapsamda Adıyaman'dayız. Adıyaman'da sivil toplum örgütlerimizi stk'ları ziyaret ediyoruz. Bugün de özellikle İstanbul Milletvekilimiz basının duayen ismi basın ve medyayı çok yakınen bilen bir isim. Böyle bir isimle de medya organlarımızı, gazeteciler cemiyetlerimizi ziyaret edeceğiz. Onların sorunlarını bizzat dinleyeceğiz ve bu sorunları da raporlaştırıp genel merkezimize, genel başkanımıza ileteceğiz. Sorunların çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak medyamızda dayanışma içerisinde olacağız. Onlar nasıl ki halkın size soruyorlarsa biz de onların sorunlarını çözme konusunda onların sesi olacağız. Ben Mercan Televizyonuna tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum halkımızın ve Adıyaman'ımızın sesi ve nefesi oldukları için.”

CHP İl Başkanı Burak Binzet ise, misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederken, basın ve sorunlarını gördüklerini bu anlamda parti olarak iktidara geldiklerinde basının özgür olacağını belirtti.

“Sorun ve sıkıntıları gündeme getirmekle sorumluyuz “

AGAD Başkanı Aslan, ziyaret için teşekkür ederken, basının son zamanlarda tarafsızlık noktasında sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getirirken şunları söyledi:

“Bugün cemiyetimize nezaket ziyaretinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve gazeteci büyüklerimizden Enis Berberoğlu’na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet ve tüm yönetim kurulu yerlerine teşekkür ediyoruz. Gazeteci büyüğümüz olarak gördüğümüz Enis Bey’in de dediği gibi gazetecilerin tarafsız olması gerekiyor. Eğer bir ülkede, bir ilde gazeteci tarafsız değilse gazeteciler tarafsız bir şekilde yayın yapamıyorsa o ilin kalkınması çok zordur. Çünkü demokratik bir şekilde her şeyi sorun ve sıkıntıları gündeme getirmekle sorumluyuz. Atanmış ve seçilmişlerin, stkların tarafsız bir şekilde o ilin sorunlarını gündeme getirebilecekleri mecralardır. Son süreçte basın tarafsızlık noktasında çok sıkıntılar yaşıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte o sıkıntıları azalır. Kendilerinin de dediği gibi bir seçim sürecine de giriliyor o süreçte de kendilerini biz başarılar diliyoruz. Şimdiki iktidarda gelecekte değişir veya değişmez her türlü süreçte basının tarafsız olması noktasında verecekleri desteklerden dolayı biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendisi de haberlerden dolayı yaşadığı sıkıntıları da bildiğimiz için en iyi kendisi bilir. Biz onun kadar da bilmiyoruz tekrar ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.”