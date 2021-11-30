CHP’li Başkan Buluş'tan 1 Aralık mesajı

Başkan Hüseyin Buluş, Adıyaman’ın geleceğinin daha da aydınlık olması için, halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek Adıyaman'ın il oluşunu kutladı.

Buluş, mesajında; "Adını tarihe medeniyetlerin beşiği olarak kazımış, binlerce yıl kültürlerin buluştuğu memleketin adıdır Adıyaman. Güneş, hayata doğaya dünyanın hiçbir yerinde Adıyaman’daki kadar güzel kavuşmazmış. 1 Aralık 1954 yılında il olan Adıyaman Kommagene, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yaparak, tüm bu kültürlerin izlerini bağrında saklamış, kendisine sunulan her rengi özenle biriktirmiştir. Zengin tarihi, kültürel değerleri ile birlikte Adıyamanlı halkımız, misafirperver ve mütevazı karakteri ile ülkemizde hep takdir toplamıştır. Dillerin ve dinlerin kardeşliğini içinde barındırarak el ele, gönül gönüle olmayı kendine şiar edinen Adıyaman ülkemizde birlik ve beraberliğin hem ışığı hem de temsilcisi olmuştur. Halkımız hep barış ve huzur içerisinde yaşamıştır. Barışın ve huzur kenti olmaya devam edeceğine inancımız tamdır. Adıyaman’ın geleceğinin daha da aydınlık olması için, halkımızla birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Huzur ve hoşgörü kenti olan Adıyaman’ımızın, il oluşunun 67. yıl dönümünü kutlar, tüm hemşerilerimi sevgi ve saygıyla, mutlu ve huzurlu, güzel günler dilerim" ifadelerine yer verdi.