CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız

Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirdiğini belirten Binzet,"Ülkemizin birleştirici gücü ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi 99 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi, Savaş meydanlarında kurulmuş. Kuruluş 'da ve Kurtuluş’ta CHP'nin Kurucu Genel Başkanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal bağımsızlığını kazanan, cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, hukuk ve eğitim gibi toplumsal alanlarda gerçekleştirdiği reformlarla Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni biçimlendirmiş, Ulusal sanayinin ve ekonominin gelişmesine öncülük etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında tek parti konumunun tüm olanaklarına karşın, çok partili rejime geçişi sağlayarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde de öncü misyonunu sürdürmüştür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Cumhuriyet Halk Partisi 99 yıla bir Cumhuriyet sığdırmıştır. Bu cumhuriyet başta sömürge halklar olmak üzere tüm dünyaya ilham kaynağı olmuştur. Kurulduğumuz gün ki anlayışla hak, hukuk, adalet ve memleket mücadelemiz bugün de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kesintisiz devam etmektedir."dedi.

"Partimizin 98. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyorum"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir" sözlerini hatırlatan Başkan Binzet, mesajı şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin geçmişi ve geleceğidir, demokrasinin teminatıdır. Bizler; Milli mücadelenin bel kemiğini oluşturan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eşsiz lider Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim iki büyük eserim vardır. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ sözünün onur ve gururunu her zaman yaşamaktayız. Halka güven veren, toplumda karşılığı olan insanlar Cumhuriyet Halk Partisini gerek Türkiye genelinde gerekse Adıyaman ölçeğinde büyük güç katacaklardır. Bu anlayışla; partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, partimizin kuruluşundan bu yana emek veren, destek veren herkese minnet ve saygılarımı sunuyorum. Partimizin 98. Kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyorum. Nice 99.yıllara asırlık çınar"