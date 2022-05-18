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CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek vererek, yargılamanın hukuksuz olduğunu söyledi.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:11
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CHP'den Kaftancıoğlu’na destek - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanlığı binasında düzenlenen açıklamaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Şehmuz Ocak ve parti üyeleri katıldı.
Toplanan üyeler adına açıklama yapan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Ülkemiz, hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul il başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır. Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu Hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır.
Değerli basın mensupları, ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu."dedi.
Ağır Ceza Mahkemesi kararına şaşırmadıklarını ve Yargıtay kararına da şaşırmadıklarını belirten Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık.
Çünkü biliyoruz ki, kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güveni bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil ucube saray rejimidir.
Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul il başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen karar da, hukuk ve adalete göre değil, sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır.
Bu karar, hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar, vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaftancıoğlu değil, tüm Türkiye’dir.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayı Milliye’ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır; bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır; bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz onlar gibi "Mağdur Edebiyatı" yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız.
Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız.
Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs’ta İstanbul’dan Maltepe’den, Sayın genel başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak "dur" diyeceğiz.
İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ucube saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına "dur" diyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek."
Yapılan açıklamanın ardından parti üyeleri destek alkışının ardından ayrıldılar.

 

Kaynak: PHA
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