CHP’den Adıyaman Muhtarlar Federasyonu’na anlamlı ziyaret - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ve federasyon üyesi muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular.

İktidarımızda Muhtarlara verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz

Ziyaret sırasında konuşan Milletvekili Tutdere, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Muhtarlığın yükü arttı, çünkü koşullar ağırlaştı. Ağırlaşan koşullardan muhtar da nasibini alıyor. Muhtarlar zor bir görevle görevlendirmiş durumda, ancak mevcut yasalara göre yetkileri yok. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında muhtarlarımızın çalışma koşullarını iyileştireceğiz, muhtarlarımıza yardımcı personel istihdam edeceğiz, muhtar evleri inşa ederek muhtarlarımıza daha rahat bir çalışma ortamı sağlayacağız. Mahallelerin nüfusları binleri aştı. Dolayısıyla muhtarın burada verdiği hizmetin daha kaliteli, daha sağlıklı, vatandaşa daha erişebilir olması gerekiyor. Bundan dolayı da muhtarlarımızın fiziki çalışma şartlarının, ekonomik koşullarının değişmesi gerekiyor. Halk bize yetki verdiğinde bütün muhtarlara verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz.

Tüm sorunları TBMM’ye taşıyarak yaşanan sorunların takipçisi oluyoruz

Adıyaman yerelinde şehir olarak gerçekten sorunlarımız var ve bu sorunların aşılması konusunda halkımızla danışma içerisindeyiz Hem mahallede yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz hem köylerde yaşayan yurttaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz, onlardan dinlediğimiz sorunlarını da TBMM’ye taşıyarak sorunların takipçisi oluyoruz. Adıyaman halkından yetki aldığımızdan bu yana Adıyaman’ımızın sesi oluyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün muhtarlarımızın, en ücra köydeki vatandaşımızın da şehrin en kalabalık mahallesindeki yurttaşımızın bütün taleplerine açığız. İsteyen herkes telefonumuzdan çok rahatlıkla bize ulaşabiliyor ve biz de elimizden geldiğince o sorunların çözümüne katkı sağlıyoruz.

Bizim görevimiz söylemek, iktidarın görevi ise çözüm üretmek

Biz muhalefet milletvekiliyiz. Bizim görevimiz söylemek, iktidarın görevi ise söylediğimiz konulara çözüm üretmek. Bu konuda muhtarlara da iş düşüyor. Özellikle Adıyamanımızın sorunlarında duyarlılık göstermeniz, işin çözümünü kolaylaştıracaktır. Şu an Turgut Reis Mahallesindeyiz. Adıyaman’da belki çoğumuzun doğduğu, çoğumuzun iyileştiği devlet hastanesinin yapımı sürecinde muhtarlarımız gerçekten çok büyük bir katkı verdi. Bizde bunu meclise taşımak suretiyle bir aşamaya getirdik. Takipçisiyiz, takip ediyoruz. 26 Temmuz’da inşallah ihalesi yapılır bu hasrette sona erer. Bu mesele gerçekten hepimizin milli meselesi oldu. Sağlık Bakanlığı ile de görüştüm Adıyaman’ın milli meselesi devlet hastanesi bu hastaneyi çözün diye inşallah takipçisi olacağız.

Birbirimizi farklılıklarımızla beraber zenginlik kabul edersek daha güçlü bir il oluruz

Adıyaman artık eski Adıyaman değil. Tartışan, konuşan bir kent. Önümüzdeki yıllarda biz hep birlikte Adıyaman olarak hep birlikte güzel yerlere geleceğiz ben buna inanıyorum ve bu konuda üzerime düşen bütün gayreti çabayı da gösteriyorum. Adıyaman’ın sulama projeleri, yoksulluk, işsizlik, altyapı, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel sorunlarının çözümü konusunda Adıyaman’daki muhtarlarımızla çözüm aramaya devam edeceğiz. Ben sizlerle çalışmaktan, sizlerle bir arada olmaktan, bu kentin milletvekili olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çalışırsak büyürüz, birleşirsek büyürüz, birbirimizi farklılıklarımızla beraber zenginlik kabul edersek daha güçlü bir il oluruz. Komşu illerimize baktığımızda bu işin reçetesinin beraber olmak ve birlikte çalışmaktan geçtiğini görüyoruz. Bunu elimizden geldiğince yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Adıyaman sevdamız da Türkiye sevdamız da aynı

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ise, “Zaman zaman da olsa milletvekilimizle görüştüklerimiz oluyor. Adıyaman’ın sorunlarını sürekli takip ediyor, sorunlarını gündeme getiriyor ve takip ediyoruz. Adıyamanımızın sorunlarını sürekli olarak dile getiren Abdurrahman Tutdere vekilimize teşekkür ediyorum. Her ne kadar görüşlerimiz farklı olsa da bizim Adıyaman sevdamız, Türkiye sevdamız aynıdır. Hiçbir zaman bizim bir ayrıcalığımız olmadı, şu şu siyasi görüşlüdür diye bir durumumuz olmadı. Bizim dostluğumuz, Adıyaman sevdamız her şeyin önüne geçmiştir. Milletvekilimize özellikle belirtmek istiyorum, sen bizim kardeşimizsin. Bir kez daha teşekkür ederim kendisine. Adıyaman’da beş milletvekilimiz var ve beş milletvekilimizle ayrımız gayrımız yoktur. Siyasi görüşü ne olursa olsun Adıyamanımız için çırpındığı sürece, Adıyaman için çalıştığı sürece bizim için sıkıntı yok, benim için fark etmez. Benim için önemli olan Adıyaman’dır. Ben Adıyaman sevdalısıyım, Adıyaman için ölürüm.

“Abdurrahman Tutdere gayretli çalışmalar yürütüyor”

Sayın Abdurrahman Tutdere milletvekilim gayretli çalışmaları yürütmektedir. Adıyaman için olsun toplum için olsun. Adıyaman için bütün konularda özellikle de tütün ile ilgili çalışmaları son derece takdir ettiğimiz çalışmaları oldu. Ne olursa olsun bu Adıyamanımızın huzuru ve barışı çok önemlidir. Adıyaman için yapılması gereken her şeyi beş milletvekilinin bir araya gelip çalışarak yapmasını istiyoruz. Biz bu konuda özellikle rica da bulunuyoruz. Bize bir Abdurrahman Tutdere vekilimiz bir de Ahmet Aydın vekilimiz yetiyor. Bu benim şahsi görüşüm, çünkü gerçekten bizim sorunumuz çok büyük.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Binzet: Muhtarlık hizmetin başlangıç noktasıdır

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ise, “Tabi muhtarlık Türkiye’de ki siyasetin, hizmetin ilk adımı, başlangıç noktası. Bu anlamda muhtarlarımızın yaptıkları fedakâr çalışmaları hangi zorluk içerisinde yaptıklarını biliyoruz. Bu çalışmalar için elinize kolunuza sağlık diyorum. Önümüzdeki yıllarda Adıyaman’ın hizmet kapasitesi daha da büyüyecek ve genişleyecek. Adıyaman’da ciddi problemler var ve bu problemler çözülmezse daha da büyüyecek. Bu problemleri en aza indirip inşallah Adıyaman’a hizmetler sunma yolunda iyiye gideceğiz.” dedi.

