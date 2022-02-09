CHP yönetiminden zam tepkisi: Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin - Videolu Haber

Öğle saatlerinde Demokrasi Parkı önünde toplanan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ocak ayında son yapılan zamlara tepki göstererek, zamanların geri çekilmesini istediler.

Düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Şehmuz Ocak ve parti yönetimi ile üyeleri katıldı.

"Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu"

Toplanan üyeler adına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet,"Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş, kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşlarıdır. Enerji buhranının kahramanı Saray iktidarı, elektrik zamları ile "Kademeli Zam, Kademeli Zulüm" politikasını uygulamaya koydu. Bu zammın başrolünü AK Parti İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı, elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi."dedi.

"Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi"

Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptığını belirten Binzet,"Üstüne basa basa söylüyoruz dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenlemeyle zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise zamlı elektrik bedelleriyle hesaplandı. Bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarifeden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarifeden hesaplandı.

Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan fahiş zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası arttı. Kademeli zam, kademeli zulüm politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AK Parti Genel Başkanı zaten fahiş zam yaptığı ilk kademenin 150 kilovatsaat yerine 210 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu."şeklinde konuştu.

Vatandaş zamların, hayat pahalılığının altında ezildiğini aktaran Binzer, 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira olduğunu söyledi.

"Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor"

Ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldığını hatırlatan Binzet,"Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa "Kademeli tarife, sosyal tarife olmalıdır" diye defalarca uyardık. Defalarca "Düşük kademe, zam yapılmadan en az 230 kilovatsaat olmalıdır" diye uyardık. Saray’ın "ben yaparım olur" zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde yeni gedikler açtı. 2 Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan ticarethane tarifesine de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı."dedi.

"KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır"

Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanması gerektiğini belirten Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz; "Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!” Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce defalarca vurguladığı gibi Kara Kış Fonu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir.

Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız"

Açıklamanın ardından toplanan CHP'li üyeler dağıldılar.

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