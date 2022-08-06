CHP Yerel Yönetimler Heyeti'nden belediyelere ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında Adıyaman’a gerçekleştirilen ziyarete Yerel Yönetimler Heyeti Üyeleri; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı katıldı.

CHP Yerel Yönetimler Heyeti Adıyaman’ı adım adım dolaştı

CHP Yerel Yönetimler Heyeti Adıyaman programı kapsamında Pınarbaşı Belediyesi, Yaylakonak Belediyesi, Şambayat Belediyesi, Kesmetepe Belediyesi, Harmanlı Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi ve Tut Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdiler. Gerçekleştirilen ziyaretlere CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, İlçe Başkanları ile parti yöneticileri katıldı.

Ziyaret kapsamında Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan, Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, Harmanlı Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ziyaret edildi. Yapılan çalışmalar yerinde incelenerek, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Yurttaşlarımızı Ceberut Yönetim Anlayışından Kurtarmak İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz

Çalışma sonrası değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Bizler Türkiye’nin dört bir yanında milletvekillerimizle, örgütlerimizle çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımızın partimize, yöneticilerimize, vekillerimize çok büyük bir teveccüh var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi kısa süre içerisinde iktidara geleceğinin işareti. Meclis tatile girdiğinden bu yana Adıyaman’da örgütlerimizle, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla bir yumruk olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’daki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca da köylerimizi, beldelerimizi, tüm Adıyaman’ı adım adım gezerek yurttaşlarımızı bu ceberut yönetim anlayışından kurtarmak için çalışmaya devam edecek, mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.