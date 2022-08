CHP Yerel Yönetimler Heyeti’nden Adıyaman çıkarması - Videolu Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında Adıyaman’a gerçekleştirilen ziyarete Yerel Yönetimler Heyeti Üyeleri; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı katıldı.

"Yurttaşlarımızı bu ceberut yönetim anlayışından kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları, İlçe Başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Adıyaman’daki CHP’li belediyelere gerçekleştirilen ziyarette belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar yerinde incelerken, yaşanan sorunlar hakkında bilgi alındı, vatandaşlarla bir araya gelindi.

Yaz boyu yapılan çalışmalarla Adıyaman’ı karış karış gezmeye devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Partimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde adım adım iktidara yaklaşıyor. Bizler Türkiye’nin dört bir yanında milletvekillerimizle, örgütlerimizle çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımızın partimize, yöneticilerimize, vekillerimize çok büyük bir teveccüh var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi kısa süre içerisinde iktidara geleceğinin işareti. Meclis tatile girdiğinden bu yana Adıyaman’da örgütlerimizle, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla bir yumruk olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’daki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca da köylerimizi, beldelerimizi, tüm Adıyaman’ı adım adım gezerek yurttaşlarımızı bu ceberut yönetim anlayışından kurtarmak için çalışmaya devam edecek, mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Merkezi Adıyaman’a büyük bir değer ve kıymet veriyor "

Son bir ayda üç Genel Başkan Yardımcısının Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizen CHP’li Tutdere,"Genel Merkezimiz Adıyaman’a büyük bir değer ve kıymet veriyor. Verilen bu kıymet ve değer gereği son bir ayda üç genel başkan yardımcımızı Adıyaman’da misafir ettik. Bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. Biz bu süreçte genel merkezimizin Adıyamanımıza göstermiş olduğu bu ilgi için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün heyetlerimize ve parlamento grubumuza teşekkür ediyoruz. Bizler örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'da adım adım iktidara yürüyoruz." dedi.

"İktidarı hizmet yapmaya sevk ediyoruz "

Yapılan çalışmalarla iktidarı hizmet yapmaya sevk ettiklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ı hem mecliste hem de yerelde gündemde tutuyoruz ve bu da halkımızda ciddi bir karşılık buluyor. Adıyaman'ın sulamadan işsizliğe, yoksulluktan geri kalmışlığına ve yarım bırakılan kamu hizmetlerine kadar hepsini gündeme getiriyor, takip ediyor, çözümüne katkı sağlıyoruz. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerim şunu bilsinler, 2018’ den bu yana 4 yıllık milletvekilliğim süresince Adıyaman’a eğer bir kürek harç dökülmüş ise bundan sizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emeği, katkısı var. Biz gerçekten iktidarı hem parlamentoda hem de sahada Adıyaman anlamında bir farkındalık yaratıyoruz ve hizmet yapmaya sevk ediyoruz. Bütün çabalarımıza rağmen AK Parti maalesef hizmet üretmiyor, hizmet yapmıyor, ilimiz de geri kalmışlıkta devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte çalışmaya devam edecek ve inşallah önümüzdeki süreçte, önümüze gelen ilk sandıkta iktidar olacağız."şeklinde konuştu.

"İktidar yıllardır söz veriyor fakat Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını bir türlü çözmüyor"

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında konuşan Heyet Başkanı ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,"Adıyamanımız tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla çok güzide bir ilimiz. Medeniyetlerin kurulduğu ve geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilimiz, yıllardır iktidarın her türlü sözü verip buradan en güçlü desteği almasına rağmen Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını çözmemiştir." dedi.

"Uyuşturucu tacirlerine göz yumanlar gözünü tütün üreticisine dikmiş durumda"

Tütüne getirilen hapis cezasına tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Torun,"Bugün Adıyaman deyince aklımıza dünyaca ünlü tütünü gelir. Tütün 750 bin insanın gelir elde ettiği, ekonomik olarak geçimini sağladığı bir ürün ama maalesef tütün üreticisi perişan. Çıkardıkları bu yasayla tütün üreticilerine verilecek olan 3 yıldan 6 yıla kadar olan hapis cezası üreticimize verilebilecek en büyük ceza. Bu insanlar üretiyor ve dünyayla yarışacak bir ürün üretiyor ama siz uyuşturucu tacirlerine göz yumuyorsunuz, gözünüzü tütün üreticisine dikmişsiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Burada kazanan kim oluyor, büyük holdingler, Amerikan şirketleri." ifadelerini kullandı.

"Kendi üreticisine sahip çıkmayan iktidar halkın değil, olsa olsa belli lobilerin iktidarı olur"

Kendi üreticisine sahip çıkmayan iktidarın halkın iktidarın olamayacağına vurgu yapan CHP’li Torun,"Üretici sahipsiz. Yıllardır Adıyaman’ımızda sulama projeleri bitirilemedi. Suyun bitişiğinde, göletlerin bitişiğinde olan Adıyaman maalesef yıllardır su beklentisi içinde, yaklaşık 152 bin hektar tarım alanı tapulaştırma bekliyor. Çiftçilerimiz tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarından dolayı mağdur durumda. Siz üreticiyi, tarımı desteklemeyeceksiniz de şimdiki Tarım Bakanının söylediği gibi Venezüella’da mı tarım yapacaksınız? Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar maalesef halkın iktidarın olamaz, olsa olsa belli lobilerin iktidarı olur. Adıyaman’ımızda 2022 yatırım programında eğitim için 59 proje öngörülmüş 27’sininödenek yok. Sağlıkta 21 proje öngörülmüş 10’unun ödeneği yok. Tarımda 48 yatırım projesi görülüyor, 9 projenin ödeneği yok. Turizmde Nemrut Dağı restorasyonu için hala proje başlanamadı. Amaç bunu koy sen programa nasıl olsa Adıyamanlılar da buna inanır, yapılacak ümidiyle bekler, Adıyamanlılar her şeyin farkında. Bunların siyasi propaganda amaçlı yapıldığı biliyor." dedi.

"Gidecekler, halkın iktidarı gelecek"

Seçimlere bir yıldan daha az bir zaman kaldığına işaret eden Torun,"Hep beraber sahadayız. Sayın Genel Başkanımız, Anadolu’yu, Trakya’yı adım adım geziyor. Bizler verdiğimiz sözü tutarız. Halkımız çaresizlik içerisinde çözüm bekliyor. Bu çözümleri de biz oluşturacağız; bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Bu iktidarın artık bu ülkeye faydası kalmamıştır, gidiyorlar, gidecekler ve halkın iktidarı gelecek." şeklinde konuştu.

