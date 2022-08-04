Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.723,67
ALTIN
1.034,27
DOLAR
17,95
STERLİN
21,88
EURO
18,43

CHP Yerel Yönetimler Heyeti’nden Adıyaman çıkarması - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığı’nda, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman’da bulunan CHP’li belediyelere çıkarma yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 19:55
4 Okunma
CHP Yerel Yönetimler Heyeti’nden Adıyaman çıkarması - Videolu Haber

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında Adıyaman’a gerçekleştirilen ziyarete Yerel Yönetimler Heyeti Üyeleri; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı katıldı. 
"Yurttaşlarımızı bu ceberut yönetim anlayışından kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz"
Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları, İlçe Başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte Adıyaman’daki CHP’li belediyelere gerçekleştirilen ziyarette belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar yerinde incelerken, yaşanan sorunlar hakkında bilgi alındı, vatandaşlarla bir araya gelindi. 
Yaz boyu yapılan çalışmalarla Adıyaman’ı karış karış gezmeye devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Partimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde adım adım iktidara yaklaşıyor. Bizler Türkiye’nin dört bir yanında milletvekillerimizle, örgütlerimizle çalışıyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımızın partimize, yöneticilerimize, vekillerimize çok büyük bir teveccüh var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi kısa süre içerisinde iktidara geleceğinin işareti. Meclis tatile girdiğinden bu yana Adıyaman’da örgütlerimizle, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımızla bir yumruk olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’daki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz boyunca da köylerimizi, beldelerimizi, tüm Adıyaman’ı adım adım gezerek yurttaşlarımızı bu ceberut yönetim anlayışından kurtarmak için çalışmaya devam edecek, mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
"CHP Genel Merkezi Adıyaman’a büyük bir değer ve kıymet veriyor "
Son bir ayda üç Genel Başkan Yardımcısının Adıyaman’a ziyaret gerçekleştirdiğinin altını çizen CHP’li Tutdere,"Genel Merkezimiz Adıyaman’a büyük bir değer ve kıymet veriyor. Verilen bu kıymet ve değer gereği son bir ayda üç genel başkan yardımcımızı Adıyaman’da misafir ettik. Bundan sonra da bu tür ziyaretlerimiz devam edecek. Biz bu süreçte genel merkezimizin Adıyamanımıza göstermiş olduğu bu ilgi için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bütün heyetlerimize ve parlamento grubumuza teşekkür ediyoruz. Bizler örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman'da adım adım iktidara yürüyoruz." dedi.
"İktidarı hizmet yapmaya sevk ediyoruz "
Yapılan çalışmalarla iktidarı hizmet yapmaya sevk ettiklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Adıyaman'ı hem mecliste hem de yerelde gündemde tutuyoruz ve bu da halkımızda ciddi bir karşılık buluyor. Adıyaman'ın sulamadan işsizliğe, yoksulluktan geri kalmışlığına ve yarım bırakılan kamu hizmetlerine kadar hepsini gündeme getiriyor, takip ediyor, çözümüne katkı sağlıyoruz. Bütün Adıyamanlı hemşehrilerim şunu bilsinler, 2018’ den bu yana 4 yıllık milletvekilliğim süresince Adıyaman’a eğer bir kürek harç dökülmüş ise bundan sizlerin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin emeği, katkısı var. Biz gerçekten iktidarı hem parlamentoda hem de sahada Adıyaman anlamında bir farkındalık yaratıyoruz ve hizmet yapmaya sevk ediyoruz. Bütün çabalarımıza rağmen AK Parti maalesef hizmet üretmiyor, hizmet yapmıyor, ilimiz de geri kalmışlıkta devam ediyor. Bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte çalışmaya devam edecek ve inşallah önümüzdeki süreçte, önümüze gelen ilk sandıkta iktidar olacağız."şeklinde konuştu.
"İktidar yıllardır söz veriyor fakat Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını bir türlü çözmüyor"
Gerçekleştirilen ziyaret sırasında konuşan Heyet Başkanı ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,"Adıyamanımız tarihiyle, kültürüyle, tarımıyla çok güzide bir ilimiz. Medeniyetlerin kurulduğu ve geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilimiz, yıllardır iktidarın her türlü sözü verip buradan en güçlü desteği almasına rağmen Adıyamanlı hemşehrilerimizin sorunlarını çözmemiştir." dedi.
"Uyuşturucu tacirlerine göz yumanlar gözünü tütün üreticisine dikmiş durumda"
Tütüne getirilen hapis cezasına tepki gösteren Genel Başkan Yardımcısı Torun,"Bugün Adıyaman deyince aklımıza dünyaca ünlü tütünü gelir. Tütün 750 bin insanın gelir elde ettiği, ekonomik olarak geçimini sağladığı bir ürün ama maalesef tütün üreticisi perişan.  Çıkardıkları bu yasayla tütün üreticilerine verilecek olan 3 yıldan 6 yıla kadar olan hapis cezası üreticimize verilebilecek en büyük ceza. Bu insanlar üretiyor ve dünyayla yarışacak bir ürün üretiyor ama siz uyuşturucu tacirlerine göz yumuyorsunuz, gözünüzü tütün üreticisine dikmişsiniz. Bunu kabul etmek mümkün değil. Burada kazanan kim oluyor, büyük holdingler, Amerikan şirketleri." ifadelerini kullandı.
"Kendi üreticisine sahip çıkmayan iktidar halkın değil, olsa olsa belli lobilerin iktidarı olur"
Kendi üreticisine sahip çıkmayan iktidarın halkın iktidarın olamayacağına vurgu yapan CHP’li Torun,"Üretici sahipsiz. Yıllardır Adıyaman’ımızda sulama projeleri bitirilemedi. Suyun bitişiğinde, göletlerin bitişiğinde olan Adıyaman maalesef yıllardır su beklentisi içinde, yaklaşık 152 bin hektar tarım alanı tapulaştırma bekliyor. Çiftçilerimiz tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarından dolayı mağdur durumda. Siz üreticiyi, tarımı desteklemeyeceksiniz de şimdiki Tarım Bakanının söylediği gibi Venezüella’da mı tarım yapacaksınız? Kendi üreticisine sahip çıkmayan bir iktidar maalesef halkın iktidarın olamaz, olsa olsa belli lobilerin iktidarı olur. Adıyaman’ımızda 2022 yatırım programında eğitim için 59 proje öngörülmüş 27’sininödenek yok. Sağlıkta 21 proje öngörülmüş 10’unun ödeneği yok. Tarımda 48 yatırım projesi görülüyor, 9 projenin ödeneği yok. Turizmde Nemrut Dağı restorasyonu için hala proje başlanamadı. Amaç bunu koy sen programa nasıl olsa Adıyamanlılar da buna inanır, yapılacak ümidiyle bekler, Adıyamanlılar her şeyin farkında. Bunların siyasi propaganda amaçlı yapıldığı biliyor." dedi.
"Gidecekler, halkın iktidarı gelecek"
Seçimlere bir yıldan daha az bir zaman kaldığına işaret eden Torun,"Hep beraber sahadayız. Sayın Genel Başkanımız, Anadolu’yu, Trakya’yı adım adım geziyor. Bizler verdiğimiz sözü tutarız. Halkımız çaresizlik içerisinde çözüm bekliyor. Bu çözümleri de biz oluşturacağız; bu ülkenin sorunlarını çözecek sermaye birikimi de var, insan kaynağı da var. Bu iktidarın artık bu ülkeye faydası kalmamıştır, gidiyorlar, gidecekler ve halkın iktidarı gelecek." şeklinde konuştu.

 

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın: İşimiz hizmet, derdimiz millet
Başkan Aydın: İşimiz hizmet, derdimiz millet
Adıyaman İYİ Parti’den Başkan Erdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Adıyaman İYİ Parti’den Başkan Erdem’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Levent Bozat: Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum
Levent Bozat: Alevi kardeşlerimize yapılan saldırıyı kınıyorum
İYİ Partili Doğan'dan badem alım fiyatı önerisi
İYİ Partili Doğan'dan badem alım fiyatı önerisi
Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”
Başkan Doğan: “Badem Üreticileri Hükümetten Müjde Bekliyor”
Dağtekin, 'Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Dağtekin, 'Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır
Karahan: Bu saldırıların Alevi canlarımızı provoke etmek amacıyla yapıldığı çok açıktır
CHP'li Tutdere: Temel ihtiyaçlar AK Parti döneminde lüks haline geldi - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Temel ihtiyaçlar AK Parti döneminde lüks haline geldi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz: Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz: Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi - Videolu Haber
Fatma Ulubey: Çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır
Fatma Ulubey: Çirkin eylem, din ve vicdan özgürlüğüne saldırıdır
CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı
CHP'li Buluş'tan Muharrem ayı mesajı
Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir
Karahan: Zulme direnenler hiç bir zaman kalplerden silinmeyecektir
Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak
Dağtekin: 2023’e kadar gidilmedik yer kalmayacak
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
İş İnsanı- Siyasetçi Karahan'dan Başkan İnan'a ziyaret
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
Başkan Buluş: Zorunlu araç muayenesi tam bir çileye dönüşüyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
CHP'li Binzet: Adıyamanlı çiftçi toprağa küstü
Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir
Aydın: Türkiye'de artık hiç bir şey eskisi gibi değildir
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Başkan Aydın’dan Yaman Medya Gruba ziyaret
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan'dan '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı
Başkan Binzet, '24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı
Başkan Binzet, '24 Temmuz Basın Bayramı'nı Kutladı
Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin
Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin
AK Partili Yılmaz: Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez - Videolu Haber
AK Partili Yılmaz: Doğru siyasetçi milleti sorguya çekmez - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın topraklarını suyla buluşturacağız
İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı
İYİ Partili Doğan: Hazır beton fahiş fiyatlara ulaştı
Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor
Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor
Doğan: “Hazır Beton Fahiş Fiyatlara Ulaştı”
Doğan: “Hazır Beton Fahiş Fiyatlara Ulaştı”
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Eski Milletvekili Ali Sezal toprağa verildi
Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti
Başkan Binzet Gerger ilçesinde esnaf ve vatandaşı ziyaret etti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim