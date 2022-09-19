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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli

Adıyaman Şambayat ve Gölbaşı’nda vatandaşlara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gittiği her yerde coşkuyla karşılandı.

19 Eylül 2022 Pazartesi 19:04
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na Adıyaman’da sevgi seli

Kılıçdaroğlu’nun konuşması devam ederken Kılıçdaroğlu’nun konuşması devam ederken ısrarla mikrofonu isteyen ismi öğrenilemeyen kadın mikrofonu alarak "Yeter, Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Artık düş yakamızdan, düş" dedi.
Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi ile Şambayat Beldesi’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında toplanan coşkulu kalabalığa hitap eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’den övgüyle bahsederek, “Adıyaman’da gece gündüz demeden, 24 saat çalışan bir milletvekilimiz var.” dedi.
"Adıyaman’da gece gündüz demeden, 24 saat çalışan milletvekilimiz var"
Şambayat Beldesi ile Gölbaşı İlçesinde vatandaşlara hitap eden CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’den övgüyle bahsederek, “Adıyaman’ı gayet iyi biliyorum. Adıyaman’ın tütünü, fıstığını, çalışkan insanı, bademini de biliyorum. Gece gündüz demeden 24 saat çalışan bir milletvekilimiz var ama bir milletvekili bize yetmez. Daha fazla milletvekiline ihtiyaç var. Bizler altılı masanın liderleri olarak Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz. 6 lider bir aradayız, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak endişesi olmasın. Bu konuda bütün Adıyamanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum: huzur içinde olun, asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz, Türkiye’yi güzelleştireceğiz, Türkiye’de herkes kucaklaşacak. Bunun için sizin bize katılmanız gerekiyor. Geçmişte şu ya da bu sebeple CHP’ye sempati duymayanlar olabilir, eksiğimiz vardır. Biz de yanlışlarımızla yüzleşiyoruz, bizim de eksikliklerimiz varsa onları gidermeye çalışıyoruz.” dedi.
"Halka hesap vermeyen siyaset karanlık odaklara hizmet verir"
Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapıldığının altını çizen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Siyasetin toplumu ayrıştırmak için değil, toplumu kucaklamak için yapılır. Siyaset, zenginleşmek için yapılmaz. Siyaset, vatandaş zenginleşsin diye yapılır. Siyaset halka hesap vermektir, halka hesap vermeyen siyaset, karanlık odaklara hizmet verir. Siyaset, kadın-erkek eşitliği demektir. Kadınlara haklarını teslim etmek demektir. Siyaset belde başkanının, belediye başkanının halka hizmet etmesi demektir. Bu nedenle belediye, başkanımız sizlere hizmet ediyor. Sizler için çalışıyor ve biz de elimizden gelen her türlü desteği belediye başkanıza veriyoruz.” ifadelerini kullandı.
"Milletin hakkını ve hukukunu millete teslim edeceğiz"
Yeni bir iklimi ve kucaklaşmayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her evde bereket olsun diyoruz, her ailede huzur olsun istiyoruz bunun mücadelesini veriyoruz. Kadın kollarımızla birlikte derin yoksulluk üzerine araştırma yapan kadın kardeşlerimle beraber bir toplantı yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyeti devletinde her ailenin asgari bir gelir güvencesi olsun, hiçbir ailede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, her evde huzur olsun, her evde bereket olsun dedik. Bunun mücadelesini veriyoruz ve yapacağız göreceksiniz. Parayı nereden bulacaksınız diye soruyorlar, bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vereceksin yoksa vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın beşli çeteden paraları söke söke alacağız, hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkını, hukukunu millete teslim edeceğiz. Ne olursa olsun takdir millete aittir, milletten büyük kimse yoktur. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin, vermesin 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir.” dedi.
"Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim"
Herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı gösterdiklerinin altını çizen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz, bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Unutmayın biz CHP’yiz, biz halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz. Sizden tek isteğim var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güzel bir ülkedir, Türkiye bereketli bir ülkedir, Türkiye zengin bir ülkedir. Kaynakların adaletle dağıtılması lazım. Çünkü Devletin dini adalettir ve Adaleti mutlaka sağlayacağız. Haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunun da mücadelesini vereceğiz. Coğrafyamızın neresinde kim haksızlığa uğradıysa kadını, erkeği, genci, yaşlısı gelecek bana başvuracak, bütün haksızlıkları bitireceğim. Bu ülkeye adaleti ya getireceğim, ya getireceğim.” şeklinde konuştu.
Vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Artık düş yakamızdan
Adıyaman Şambayat ve Gölbaşı’nda vatandaşlara seslenen CHP lideri gittiği her yerde coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu’nun konuşması devam ederken ısrarla mikrofonu isteyen bir kadın mikrofonu alarak "Yeter, Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Artık düş yakamızdan, düş” dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve coşkulu kalabalığa içini döken Adıyamanlı kadın çocuklarının üniversite mezunu olup işsiz olduklarını dile getirerek, “Ben bir anayım, ben bir kadınım, ben bir emektarım. Ellerim berbat. Lütfen rica ediyorum. İki tane oğlum üniversite bitirdi. Ve işsiz, aşsız. Neden? Güneydoğu'nun tek yediği bulgur… Onu da elimizden aldılar. Yeter, Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Artık düş yakamızdan, düş” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
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