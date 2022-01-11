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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM gerçekleşen haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmasında tütün ticaretine getirilen hapis cezasına tepki göstererek, "Tütün üreticileri meraklanmasınlar, onların da sorunlarını çözmek benim boynumun borcu" dedi.

11 Ocak 2022 Salı 16:55
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu

Grup toplantısında yaptığı konuşmasında kooperatiflerin bugüne kadar kurulamadığının altını çizen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tütün üreticilerinin ekmeklerinin ellerinden alındığını dile getirerek tütüncülerin hapis tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.
"Kooperatifler bugüne kadar kurulamadı" 
Haftalık grup toplantısında Adıyaman tütün üreticilerinin sorunları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Adıyaman tütün üreticileri bizim derdimizi mutlaka dile getirin diye söylediler, onların dertlerini dile getireceğiz. Adıyaman başta olmak üzere Malatya, Çanakkale, Artvin, Bitlis, Düzce, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Hakkâri ve Hatay illerinde kıymalık tütün üretiliyor, kıyılıyor ve piyasada satılıyor. Belli kurallara göre uyulmazsa 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası var. Kuralların temelinde de bir kooperatif kurun, kooperatifler ise bugüne kadar kurulamadı." dedi.
"Tütüncülerin ekmeğini ellerinden alıyorsunuz"
Tütüncülerin ekmeklerinin ellerinden alındığının altını çizerek ‘tütüncülerin sorunlarını çözmek benim boynumun borcudur’ ifadelerini kullanan CHP Lideri Kılıçdaroğlu; “Şimdi 3 yılla 6 yıl arasında insanlar hapse atılacak. Hapishaneler zaten dolu, bu insanların ekmeğini niye ellerinden alıyorsunuz. Bu insanları neden hapisle tehdit ediyorsunuz. Tütün üreticileri de meraklanmasınlar, onların da sorunlarını çözmek benim boynumun borcu olacak, herkes bunu bilsin.” şeklinde konuştu.
"Tütüncümüzün hakkını savunmaya devam edeceğim"
Grup toplantısında yaptığı konuşmasında tütün üreticilerinin yaşadıklarını mağduriyetleri dile getirdiği için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkürlerini sunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, tütüncülerin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğini ve tütüncülerin haklarını her platformda savunacağını ifade etti.
Milletvekili Tutdere; “Gerek komisyon görüşmelerinde gerekse TBMM Genel Kurulu’nda yaptığım konuşmalarda gündeme getirdiğim tütün konusunu en güçlü şekilde gündeme taşımaya devam edeceğim. Çocuklarının nafakasını tütünden sağlayan, ekmek parasını tütünden sağlayan yüz binlerce tütüncümüzün hakkını savunmaya devam edeceğim. Haftalık grup toplantısında Türkiye'nin dört bir yanında büyük mağduriyetler yaşayan tütün üreticilerimizin sesini dünyaya duyuran, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyorum.” dedi.

 

Kaynak: PHA
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