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CHP'li Tutdere’den Devlet Hastanesi tepkisi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’a ataması yapılmayan branş doktorları ile Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni tekrar TBMM gündemine taşıdı.

21 Kasım 2021 Pazar 13:16
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CHP'li Tutdere’den Devlet Hastanesi tepkisi

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında, birçok branşta uzman doktor eksikliğinin olduğunu ve uzman doktor eksiği olan branşlara acil olarak ataması yapılması gerektiğini, ayrıca Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı için bir kez daha Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

“Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksikliklerini bir an önce giderin”

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın sağlık yatırımları konusunda çevre illerden geri kaldığı hatırlatmasını yaparak Adıyaman’daki hastane eksikliğini defalarca gündeme getirmesine rağmen Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı için hala somut bir adım atılmamasına tepki gösterdi.

Milletvekili Tutdere, özellikle çocuk hastalıkları branşlarında uzman doktor eksikliği yaşandığını, uzman doktor eksikliğinden dolayı da Adıyaman’da yaşayan yurttaşların çevre illere gitmek zorunda bırakıldığına ifade etti. 

“Adıyaman’da birçok branş uzman doktor ataması bekliyor”

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman’daki uzman doktor eksikliğini tekrar gündeme taşıyan ve uzman doktor eksikliği bulunan branşlara acil olarak uzman doktor atamasının yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'ın acilen endokrin, onkoloji, çocuk nörolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk nefrolojisi, yetişkin nefrolojisi ve radyasyon onkolojisi branşlarında uzman doktor ihtiyacı var. Bu branşlara uzman doktor görevlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Bu branşlara acil olarak uzman doktor atamaları bir an önce yapın” dedi.

“Adıyaman 150 yataklı Devlet Hastanesi’nin akıbetini sordu”

Defalarca gündeme getirmesine rağmen yapımı için bir türlü somut adım atılmayan Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni tekrar gündeme getiren Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek Adıyaman’da yaşayan yurttaşların hastanenin yapımı konusunda çözüm beklediğini ifade etti.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapımı konusunda hala somut adımlar atılmadı, hastanemizin yapımına hala başlanmadı. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi ne oldu? Adıyamanlılar Sağlık Bakanlığı’ndan çözüm bekliyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 21.11.2021 20:22
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