CHP'li Tutdere: Vatandaş mecbur kalmadıkça artık seyahat edemiyor - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve parti üyeleriyle birlikte Adıyaman Şehirler Arası Otogar başkanları ve firma sahiplerinin sorunlarını dinledi.

“Zor bir süreçten geçiyoruz derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız”



Milletvekili Tutdere, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; “Evet bugün il başkanımız ve arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman otogarındayız. Ulaştırma sektörünün firma yetkilileriyle bizim taşıyıcılar, kooperatif başkanlarımızla bir araya geldik. Ulaştırma sektörünün Adıyaman özelindeki genel sorunlarını hem şu anda bulunduğumuz terminal binasındaki sorunları birlikte istişare ettik, masaya yatırdık, onların dertlerini dinledik, notlarımızı aldık, inşallah bu sorunların çözümü konusunda takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızın bize aktarmış oldukları sorunların çözümü için hem bakanlık nezdinde hem burada Belediye Başkanı nezdinde takipçisi olacağız ve bu sorunların çözümü için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Zor bir süreçten geçiyoruz derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız ve bu krizi de iliklerine kadar hisseden sektör taşıma sektörü. Çünkü taşıma sektörü milletin yükünü taşıyor. Özellikle mazot fiyatlarının yüksekliği her gün gelen zamlar. Firma yetkililerimizi şoför esnafımıza çok ciddi anlamda mağdur etmiş durumda. Sefer sayılarında ciddi bir düşüş var. Vatandaş cebinde para olmadığı için seyahati kısıtlıyor. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyor. Aslında burada bizim görmüş olduğumuz tablo bu. Adıyaman'ın nüfusu artıyor, sefer sayısı azalıyor. Burada ters bir orantı var. Bizim görmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz izlenimle gözlem vatandaş mecbur kalmadıkça artık seyahat edemiyor, sokağa çıkamıyor çünkü vatandaşın da cebinde yeteri kadar parası yok burada özellikle. Firma yetkilileri ve bizim kooperatif temsilcilerimiz, başkanlarımızın hükümete gerçekten talepleri var, çağrılar var. Sizin aracınızda biz burada, Türkiye’yi yöneten sayın Cumhurbaşkanı’na ve hükümete arada bir çağrı yapmak istiyoruz. Ulaşım sektörü kontak kapatma noktasına gelmiştir. Bu feryada artık duyun insanlar artık evine ekmek götüremez hale geldi. Kendi araç gereçlerinin bakımlarını, tabirlerini yapamaz hale geldiler. Ne yapacaksanız yapın vatandaş size sandıkta bu sorunları çözmek için yetki verdiği ulaştırma sektörünün sorunlarını çözün mazottaki ÖTV'yi ulaştırma sektörü için ve çiftçiler için de diğer bu işin üretim kısmı için kaldırın, destek olun ve bu zor süreci bu esnaflarımız, firmalarımız rahat bir şekilde atlatsınlar diyoruz” dedi.

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